A Thunderbird School of Global Management da ASU celebra os formandos de dezembro de 2020 utilizando realidade virtual com robôs Avatar, oradores em formato holográfico e prêmios entregues por um drone

PHOENIX, 15 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- Promovendo uma experiência inovadora e inclusiva adaptada a este ano histórico, a Thunderbird premiou hoje de forma segura as conquistas acadêmicas de sua turma de 2020, em uma cerimônia de formatura com tecnologia de ponta para encerrar um semestre do outono nunca visto antes.

A Thunderbird School of Global Management da ASU celebrou os formandos de dezembro de 2020 utilizando realidade virtual com robôs Avatar, oradores em formato holográfico. O evento on-line foi realizado dentro de uma representação de realidade virtual imersiva da nova sede global da Thunderbird, que será inaugurada em agosto de 2021. A cerimônia foi realizada em uma versão digital do fórum global, que será o centro das modernas instalações. O orador da cerimônia e os premiados apareceram em forma de projeções holográficas. O diretor geral da Thunderbird School of Global Management e reitor, Sanjeev Khagram pilota um drone desde a nova sede global de alta tecnologia da escola, agora em construção no campus Downtown Phoenix da Arizona State University para entregar os prêmios de graduação da escola Barton Kyle Yount Outstanding Graduate em 2020 ao Master of Global Management, Les Mounteer, e formanda em gestão global, Makenna Flynn, como parte das cerimônias de dezembro de 2020 da Thunderbird. O orador da cerimônia de dezembro de 2020 da Thunderbird School of Global Management e os formandos que mais se destacaram apareceram em forma de projeções holográficas dentro do edifício virtual, que mostra a sede real atualmente em construção no campus Downtown Phoenix da Arizona State University.

"A pandemia do coronavírus acelerou a adoção de novas tecnologias transformadoras como aquelas nas quais somos pioneiros na Thunderbird, que nos ajudam a permanecer seguros, ao mesmo tempo em que nos conectam para que ainda possamos aprender e celebrar juntos", disse o diretor geral e reitor, Dr. Sanjeev Khagram.

"Atendendo ao nosso compromisso com a inovação impactante e inclusiva enquanto outros retrocedem, estamos aproveitando estas poderosas ferramentas não apenas para nos adaptarmos às circunstâncias desafiadoras desta histórica crise de saúde, mas também para manter a vanguarda em negócios, liderança e educação de gestão para a Quarta Revolução Industrial em andamento. Como a liderança, gestão e academia de negócios mais global e digital do mundo, estamos orgulhosos de celebrar nossos formandos de 2020 e suas famílias de uma forma que transcende as limitações e destaca as habilidades e experiência preparadas para o futuro que eles adquiriram na Thunderbird. Em seguida, esperamos receber nossa turma do outono de 2021 nas mais modernas instalações educacionais existentes", disse Khagram.

Sobre a Thunderbird School of Global Management

A Thunderbird School of Global Management é uma unidade da Arizona State University Enterprise. Ao longo de 75 anos, a Thunderbird está à frente em educação em gestão e liderança global, promovendo prosperidade inclusiva e sustentável em todo o mundo, preparando futuros líderes globais capacitados para enfrentar os maiores desafios do mundo. O Master of Global Management da Thunderbird foi classificado como a número 1 do mundo em 2019 pelo Wall Street Journal/Times Higher Education. A ASU foi classificada como a "Escola Mais Inovadora" do país pela U.S. News & World Report por seis anos consecutivos.

Sobre a ASU

A Arizona State University desenvolveu um novo modelo para o American Research University, criando uma instituição comprometida com o acesso, a excelência e o impacto. A autoavaliação da ASU é feita pelos alunos que são incluídos e não por aqueles que são excluídos. Como protótipo de uma nova universidade americana, a ASU desenvolve pesquisas que contribuem para o bem público, e tem grande responsabilidade pela vitalidade econômica, social e cultural das comunidades que a cercam.

