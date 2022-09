NUEVA YORK, 16 de septiembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Lancôme anunció hoy una nueva colaboración para su fragancia La vie est belle con la artista discográfica Rosalía, ganadora de un Grammy y ocho premios Latin Grammy. "La vie est belle" se traduce en español como "la vida es bella", y el estilo vanguardista y la destreza musical de Rosalía encarnan su visión de este concepto. A través de esta colaboración, Rosalía muestra el mensaje de La vie est belle: "La vida es lo que tú haces de ella: haz que sea bella".

A tiempo para la etapa estadounidense de su primera gira mundial "MOTOMAMI WORLD TOUR", Lancôme se asoció con Rosalía para llevar su estilo icónico a La vie est belle, la fragancia exclusiva de Lancôme.

"En Lancôme creemos que la felicidad es una poderosa fuente de belleza y Rosalía, a través de su notable talento y su música, aporta felicidad a millones de personas cada día", dice Giovanni Valentini, director general de Lancôme USA. "Al dar la bienvenida a Rosalía como socia de La vie est belle, esperamos animar a nuestra comunidad Lancôme a pensar siempre que la vida es lo que tú haces de ella: haz que sea bella. Y estamos muy contentos de trabajar con Rosalía para esta asociación en los Estados Unidos y difundir este mensaje simple pero inspirador a todos sus seguidores."

Rosalía lo hace de manera diferente. No es una persona que se ajuste al molde, y su marca es totalmente única por su calidez, su espíritu, su estilo y su profundo amor por su cultura. Rosalía está construyendo su propia vida, y es realmente bella.

"Desde que olí por primera vez La vie est belle, ¡me encantó! La fragancia ejerce una fuerte atracción sensorial sobre mí: me recuerda inmediatamente los muchos momentos felices de mi vida. La vida es una sucesión de momentos, y todos está conectados. Si quieres encontrar belleza en la vida, tienes el poder de encontrarla. Por eso me siento muy orgullosa de colaborar con Lancôme en esta aventura de MOTOMAMI", dice Rosalía. "¡También estoy encantada de que Lancôme me acompañe en este viaje y ofrezca a mis fans una experiencia genial cuando vengan a mis espectáculos en Estados Unidos!"

Como parte de la colaboración, Rosalía aparecerá en una serie de contenidos en las plataformas sociales y en las campañas de los medios de comunicación estadounidenses. Lancôme también acompañará a Rosalía en su gira en septiembre y octubre en ciudades seleccionadas de los Estados Unidos para ofrecer a sus fans una atractiva experiencia improvisada que permita a la comunidad de Rosalía la oportunidad de compartir cómo están viviendo el concepto de la vida es bella. Además, Lancôme ofrecerá entradas para el concierto en lugares seleccionados y frascos de eau de parfum La vie est belle firmados por Rosalía a través de un sorteo en las plataformas de redes sociales de la marca.

Acerca de Lancôme

Fundada en 1935 por el visionario pionero Armand Petitjean, con el deseo de difundir el espíritu y el gusto de la elegancia francesa por todo el mundo, Lancôme encarnó inmediatamente la esencia de la belleza. Más que nunca, la marca pretende ofrecer a cada mujer la posibilidad de florecer y abrazar su belleza y feminidad sea cual sea su edad o su color de piel. Lancôme está presente en 135 países, con unos 20,000 asesores de belleza en igual número de puntos de venta que ofrecen servicios sofisticados y productos representativos a una clientela internacional. Lancôme combina con éxito la experiencia científica y la comprensión intuitiva de las necesidades de las mujeres para producir grandes innovaciones, únicas y complementarias entre el cuidado de la piel, el maquillaje y el perfume. Lancôme afirma que la felicidad es la belleza más atractiva. Para personificar esta afirmación, la marca ha elegido a mujeres carismáticas y plenamente realizadas como Julia Roberts, Penélope Cruz, Lupita Nyong'o, Lily Collins, Isabella Rossellini, Zendaya Coleman y Amanda Seyfried.

Para obtener más información, visite www.Lancome-usa.com o síganos en Instagram @Lancôme Official, en Twitter @Lancôme USA y en Facebook @Lancôme US.

Acerca de Rosalía

Rosalía es una artista transformadora en múltiples géneros musicales que ha "saltado rápidamente a la vanguardia del panorama pop mundial" gracias a sus innovadoras fusiones musicales y su estilo propio. Ha superado repetidamente las barreras impuestas a las artistas femeninas y de habla hispana, al tiempo que ha sido ampliamente aclamada por su musicalidad dentro y fuera del estudio. El exitoso álbum de Rosalía, "El Mal Querer", fue aclamado como "una obra maestra moderna que rompe los límites… y que ha resonado como una onda expansiva", y en él se mezclan una innovadora fusión de flamenco clásico y otros estilos musicales atemporales de España, con su fenomenal capacidad vocal y fuertes influencias de las artes visuales industriales, el empoderamiento femenino, la moda y la coreografía. La aclamación universal del álbum hizo que Rosalía obtuviera su primer premio Grammy, la histórica primera nominación al Grammy al Mejor Artista Nuevo para un artista de habla hispana, ocho Grammys Latinos, incluido el de Álbum del Año, y la inclusión en numerosas listas de lo mejor del año y de la década. En 2022, Rosalía lanzó su emblemático álbum MOTOMAMI, que escribió, interpretó, grabó y fue su productora ejecutiva, con lo que amplió su sonido fundacional a un lienzo sónico más global con elementos de ritmos latinoamericanos contemporáneos. R&B, hip-hop, toques de jazz y ritmos electrónicos. La esperada llegada del álbum fue recibida con una entusiasta aclamación crítica y comercial, ya que la prensa de todo el mundo no tardó en calificar a MOTOMAMI como "una obra maestra visionaria… tan provocativa y arriesgada como creativa… la música más emocionante y con más visión de futuro que escucharemos en todo el año… [y] uno de los álbumes más ambiciosos de la década, independientemente del género". Al comenzar el otoño de 2022, MOTOMAMI sigue siendo "el álbum número 1 del año aclamado por la crítica" según Metacritic, y Rosalía ha lanzado su gira mundial "MOTOMAMI WORLD TOUR", que ya ha sido descrito como "un viaje al futuro trepidante, absolutamente abrumador… un espectáculo perfectamente calibrado… [que demuestra] que puede conquistar el mundo cantando en español, [y que] va a poner fin a la hegemonía anglosajona del pop mundial".

FUENTE Lancôme USA

