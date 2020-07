A Tile™ e a Upright® anunciam parceria de longo prazo para ajudar os usuários a encontrar sua melhor postura

SAN MATEO, Califórnia, 21 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- Hoje, a Tile e a Upright anunciaram planos de tornar a tecnologia usável de correção de postura da Upright encontrável pelo sistema da Tile. A parceria começará no outono de 2020 com o produto mais vendido da Upright, o UPRIGHT GO 2. Os usuários atuais e futuros do UPRIGHT GO 2 poderão ativar o Tile por meio de uma simples atualização de aplicativo.

"Os itens usáveis se tornaram essenciais ao nosso dia a dia, especialmente para as empresas da área da saúde e bem-estar", disse Jeff Houlé, diretor de negócios da Tile. "Estamos trabalhando para ajudar os consumidores a rastrear todos os itens importantes em que confiamos, não apenas para sobreviver, mas para realmente prosperar".

A Upright continua a se estabelecer como líder da categoria postura e saúde da coluna. Com a nova realidade do trabalho em casa e o aumento do tempo de exposição às telas, a demanda pelas soluções da Upright aumentou dois dígitos desde abril.

"Nossos usuários há muito manifestam sua preocupação em rastrear seus aparelhos de correção de postura e, agora, mais do que nunca, estamos muito empolgados com a parceria com a Tile para resolver isso", disse Ori Fruhauf, cofundador e diretor comercial da Upright.

A Upright agora faz parte da crescente lista de parceiros da Tile, que inclui a Skullcandy, HP, Herschel e Nomad, entre outros. Hoje, praticamente qualquer produto com recurso de bluetooth pode ser habilitado para a Tile com uma simples atualização sem fio. Saiba mais em thetileapp.com/partners.

Sobre a Tile™

A Tile confere a tudo o poder da localização inteligente, localizando até seis milhões de itens exclusivos todos os dias. Beneficiando-se de sua vasta rede de busca, que abrange 195 países, a Tile ajuda as pessoas a encontrar o que mais importa para elas. Recém-premiada em 5º lugar na lista da Fast Company das empresas de eletrônicos de consumo mais inovadoras, a Tile está sediada em San Mateo, Califórnia, e é apoiada pelas empresas Francisco Partners, Bessemer Venture Partners e GGV Capital. Para obter mais informações, visite o site: Tile.com.

Sobre a Upright®

Criadora dos únicos aparelhos de correção de postura que mostram o progresso, as estatísticas e tendências em tempo real, a Upright estabeleceu-se como líder incontestável na categoria de saúde da coluna, tendo ajudado mais de 500.000 clientes a melhorar a saúde da coluna e a ter hábitos de postura saudáveis. Para obter mais informações, visite o site uprightpose.com .

