A TMGM patrocina a mais nova estrela do tênis, Alexander Zverev, para o Australian Open de 2021

Com apenas 23 anos, Zverev já está no topo do ranking de tênis. Ele foi classificado como o No. 3 do mundo pela Association of Tennis Professionals (ATP), além de ser um participante permanente do top 10 mundial desde julho de 2017. Detentor de 13 títulos ATP em individuais e dois em duplas, o jogador segue como um forte competidor, retornando à quadra do aclamado AO21.

"Ele é um ícone do tênis, e colocar o logo da TMGM no uniforme de um atleta não é pouca coisa - estamos confiantes em nossa escolha!" declarou o Chief Marketing Officer da TMGM, Angelo D'Alessio. "Sascha é um atleta incrível e sua velocidade se alinha perfeitamente com a velocidade competitiva no DNA da nossa marca."

Um movimento altamente estratégico, esta parceria eleva ainda mais o significativo acordo de parceria que a TMGM já tem com o Australian Open.

Agora o logo TMGM não estará apenas no popular Speed Serve durante o torneio, mas também estará presente na jaqueta e na camiseta de treinamento de Sascha, bem como no boné do treinador (seu pai, Alexander Zverev Sr.) e de membros da equipe. Enquanto o torneio esquenta, espere ver TMGM em ainda mais lugares do que antes.

Fora da quadra, os clientes e convidados VIP da TMGM terão a oportunidade de participar de um Meet & Greet e de uma sessão de autógrafos com a estrela do tênis. A TMGM irá promover uma Webinar sobre Forex, na qual alguns fãs terão a chance de fazer perguntas ao Sascha ao vivo.

Com um dos jogadores de tênis mais reconhecidos do mundo representando a líder financeira, TMGM, a competição deste ano é realmente um evento marcante.

SOBRE A TMGM

A TMGM simplifica a operação direta de CFDs. Construída com tecnologia de ponta, suporte pronto para uso e uma estrutura inovadora, a TMGM facilita a operação de trading nos mercados globais. A plataforma capacita investidores de todos os tipos a assumir o controle total da sua carteira de investimentos, combinando oportunidades lucrativas de trading de CFD's em 7 classes de ativos com acesso a mais de 15.000 produtos. Os investidores escolhem a TMGM pelo ambiente transparente de trading, preços competitivos e execução extremamente rápida. Ao negociar com a TMGM, os traders só precisam se preocupar com as decisões de investimento - a plataforma faz o resto. Para obter mais informações sobre esta confiável provedora de trading de CFD's, visite TMGM.COM

FONTE TMGM

