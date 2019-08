A Trina Solar foi classificada como fornecedora de módulos de alta lucratividade, quatro vezes consecutivas

CHANGZHOU, China, 12 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A Trina Solar, fornecedora líder global de soluções fotovoltaicas (FV) globais e de energia inteligente, recebeu classificação máxima no último relatório anual de lucratividade de módulos e inversores, publicado pela Bloomberg New Energy Finance (BNEF). Com esse relatório, a Trina Solar é agora a única fabricante de módulos a ser classificada como totalmente lucrativa por quatro anos consecutivos, por 100% dos especialistas que participaram do estudo da BNEF.

O relatório da BNEF tem sido uma referência valiosa para o crédito comercial em várias instituições financeiras. De acordo com ele, a saúde financeira das empresas, o registro de seus módulos em campo e as garantias do fabricante são métricas importantes para as instituições financeiras em suas avaliações da liquidez dos fabricantes de energia FV. Para a elaboração do estudo, a BNEF procurou os bancos, fundos, EPCs, provedores de energia independentes (IPPs) e consultores técnicos do mundo todo. Também conduziu entrevistas detalhadas com inspetores de qualidade e especialistas em tecnologia. Esses especialistas representam a capacidade instalada de 25 GW de energia FV globalmente.

O vice-presidente executivo da Trina Solar, Yin Rongfang, declarou: "Estamos muito orgulhosos do excelente resultado que a Trina Solar alcançou, mais uma vez, neste renomado relatório do setor, que confirma a nossa sólida situação financeira, a qualidade comprovada do produto e a boa reputação corporativa, além de reconhecer o nosso compromisso contínuo com a sustentabilidade de longo prazo. A Trina Solar tem como objetivo criar retorno sobre o investimento robusto e de longo prazo para os clientes globais, com módulos FV de valor mais alto e soluções integradas".

O último relatório da BNEF também cita o Scorecard de Confiabilidade do Módulo FV anual, publicado este ano pela PV Evolution Labs (PVEL), onde a Trina Solar foi nomeada empresa de "alto desempenho", pela sua excelente confiabilidade de módulo e desempenho de geração de energia entre os fabricantes de módulos globais pela quinta vez consecutiva. O scorecard oferece a comparação mais abrangente dos resultados dos testes de confiabilidade de módulos FV disponíveis publicamente.

Link da imagem:

https://www.trinasolar.com/sites/default/files/067_4972_h_1.jpg

Legenda: a Trina Solar recebeu classificação máxima no último relatório anual de lucratividade de módulos e inversores, publicado pela Bloomberg NEF (BNEF).

Sobre a Trina Solar

Fundada em 1997, a Trina Solar é a fornecedora global líder de soluções FV e de energia inteligente. A empresa se dedica à pesquisa e desenvolvimento, fabricação e vendas de produtos fotovoltaicos, ao desenvolvimento, operação e manutenção de projetos fotovoltaicos, ao desenvolvimento e vendas de sistemas complementares multienergéticos e de microgrades inteligentes, bem como à operação de plataformas de nuvem de energia. Em 2018, a Trina Solar lançou sua marca Energy Internet of Things (IoT) e começou a Aliança de Desenvolvimento Industrial IoT Trina Energy e o Centro de Inovação Industrial IoT New Energy, com empresas líderes mundiais e institutos de pesquisa. A empresa tem o compromisso de se tornar líder do setor global de energia inteligente.

FONTE Trina Solar Co., Ltd

