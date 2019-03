A Trina Solar lança quatro novas séries de módulos, inicia uma nova era de módulos de alta produtividade e produção em massa

CHANGZHOU, China, 21 de março de 2019 /PRNewswire/ -- A Trina Solar, uma fornecedora líder global de soluções totais de energia solar, anunciou suas quatro novas séries de módulos, para atender às diversificadas necessidades das aplicações fotovoltaicas em cenários variados. Através do uso de tecnologias integradas e inovadoras, a produtividade máxima das novas séries de módulos tem sido de 415 watts (415 W) na produção em massa, representando a comercialização bem-sucedida dos módulos de alta produtividade.

As quatro novas séries de módulos incluem Honey, a série TALLMAX de alta eficiência, a série DUOMAX em vidro duplo, a série DUOMAX Twin bifacial e a série estética Honey black M. A série de alta eficiência pode ser utilizada em cenários de aplicações variados, como montagem em solo para serviços públicos de larga escala e projetos de energia fotovoltaica distribuída. Um aumento na produtividade dos módulos, de 370 W para 415 W, ajudará a reduzir o custo do equilíbrio do sistema (BOS – balance of system) em 4,5% para 8,5% e reduzir o custo nivelado de energia (LCoE - levelized cost of electricity) em 2,5% para 4,6%.

A série de vidro duplo apresenta alta confiabilidade em condições extremas, garantia estendida de 5 anos para potência linear e maior geração de energia com degradação mais baixa de energia. A série bifacial fornece geração extra de energia de 5% a 30% através de seu lado posterior, apresenta alta geração de energia em campos de neve e em locais com grande quantidade de areia, entre outros ambientes de alta reflexão. A série estética foi projetada especialmente para o mercado residencial de luxo com seu visual no estilo black-out esteticamente desenhado.

O vice-presidente executivo da Trina Solar, Yin Rongfang, disse, "As novas séries de módulos expandem os limites dos módulos de alta produtividade na produção em massa, como imaginado pelo setor e atende cenários de aplicações variados. As novas séries continuam fiéis ao legado da marca, de criar módulos solares de alta produtividade, altamente confiáveis e de alta geração de energia, fornecendo aos nossos clientes produtos de valor mais elevado. Ao mesmo tempo, o lançamento das novas séries também foi apoiado pela forte capacidade de fornecimento da Trina Solar para atender as crescentes necessidades".

Os novos módulos fornecem uma integração exclusiva das tecnologias multi-busbar (MBB), vidro duplo, bifacial e de meio corte. A maioria das empresas que procuram melhorar sua presença no segmento MBB são frequentemente obstruídas pela falta de um conjunto de habilidades e de equipamentos, bem como de patentes para suas tecnologias. Por outro lado, a Trina Solar desenvolveu processos MBB de ponta, os quais são aplicados na produção em massa de módulos desde agosto de 2017. A empresa recebeu até a data 24 patentes para tecnologias relacionadas com MBB e também possui a primeira geração de inovadores equipamentos de soldagem e nova rodada de tiras de solda com a série de células MBB da China. Com profunda experiência na aplicação da tecnologia de vidro duplo, a Trina Solar, uma das primeiras empresas a facilitar a produção de módulos de vidro duplo em todo o mundo, tem 28 patentes de tecnologia neste campo. A empresa é também a primeira da China a obter certificação da TUV para sua tecnologia de vidro duplo e para começar a produção em massa. A Trina Solar já vendeu cerca de 3 GW de módulos de vidro duplo em todo o mundo, liderando seus concorrentes domésticos.

O lançamento das quatro novas séries de módulos de alta produtividade ajudará a Trina Solar a consolidar sua liderança e abraçar uma nova era de módulos de alta produtividade e produção em massa.

Sobre a Trina Solar

A Trina Solar é uma líder global no fornecimento de soluções totais de energia solar. Fundada em 1997, a Trina Solar expandiu seus negócios em mais de 100 países e regiões. A Trina Solar desenvolve módulos fotovoltaicos, sistemas de armazenamento de energia, sistemas inteligentes e operação e manutenção (O&M) e fornece aos seus clientes soluções próprias para a integração de sistemas para o desenvolvimento de projetos, financiamento, design e construção. Até o final de 2017, a Trina Solar vendeu mais de 30 GW de módulos fotovoltaicos em todo o mundo e conectou 2 GW de projetos solares à rede em todo o mundo. Em 2018, a empresa lançou a Trina IoT, uma marca de energia da Internet das Coisas e está comprometida em se tornar uma líder global neste setor. Para mais informações, visite o endereço www.trinasolar.com.

