A Trinseo inicia nova instalação piloto de TPE em Hsinchu, Taiwan

A instalação piloto de última geração foi construída na fábrica existente da Trinseo em Hsinchu e permitirá ciclos de inovação mais rápidos em estreita colaboração com os clientes para materiais com vantagens sustentáveis nos mercados automotivo, de eletrônicos de consumo, calçados e médico. Ele complementa o principal centro de desenvolvimento de TPE da Trinseo em Mussolente, Itália, que está liderando o desenvolvimento da indústria no design e produção de plásticos de toque suave sustentáveis.

A nova planta de Hsinchu foi lançada dentro do cronograma, apesar dos desafios associados à construção de uma instalação de última geração durante a pandemia global de Coronavírus. Após a sua inauguração, a Trinseo comemorou mais de 15.000 horas de segurança em um projeto de desenvolvimento que abrangeu três regiões sob as circunstâncias mais desafiadoras.

"Estamos muito entusiasmados em iniciar a instalação piloto de nosso TPE e TPU de engenharia personalizada mais perto dos clientes na Ásia-Pacífico", declarou Francesca Reverberi, vice-presidente de Materiais de Engenharia e Borracha Sintética da Trinseo. "A planta piloto oferece uma plataforma potencial por meio da qual a Trinseo pode atender à crescente demanda por TPEs, provocada por megatendências como o crescimento da telemedicina e a convergência da eletrônica médica e de consumo. Essas tendências trazem a necessidade de dispositivos mais amigáveis e sustentáveis com maior uso de materiais de toque suave e plásticos de base biológica."

A planta piloto terá um papel significativo em ajudar a Trinseo a atingir suas Metas de Sustentabilidade para 2030, que especificam que os materiais de origem sustentável formarão a base de 40% do portfólio da Trinseo em uma década. Os materiais TPE e TPU de base biológica e biodegradável da Trinseo constituem uma parte significativa do portfólio ecologicamente correto da empresa, e a instalação piloto deve acelerar a adoção e o desenvolvimento dessas soluções.

A fábrica de Hsinchu já está apoiando os objetivos de sustentabilidade da Trinseo, combinando as melhores resinas do setor feitas com plásticos reciclados pós-consumo, usados principalmente em produtos eletrônicos de consumo. Além disso, a planta permitirá que a Trinseo continue sua evolução como um verdadeiro provedor de soluções para clientes nos setores de Eletrônicos de Consumo, Calçados, Médico, TPE automotivo e Eletrodomésticos e Ferramentas - com um forte foco na sustentabilidade.

A Trinseo (NYSE: TSE) é uma provedora global de soluções de materiais e fabricante de plásticos, aglutinantes de látex e borracha sintética com foco no fornecimento de produtos inovadores, sustentáveis e de criação de valor que são intrínsecos às nossas vidas diárias. A Trinseo se dedica a causar um impacto positivo na sociedade por meio de parcerias com partes interessadas de ideias afins e apoiando os objetivos de sustentabilidade de nossos clientes em uma grande variedade de mercados finais, incluindo o automotivo, eletrônicos de consumo, eletrodomésticos, dispositivos médicos, embalagens, calçados, tapetes, papel e cartão, construção e pneus. A Trinseo registrou aproximadamente US$ 3,8 bilhões em vendas líquidas com 2.700 funcionários no mundo todo em 2019. Para mais informações, acesse: www.trinseo.com.

Este comunicado de imprensa pode conter "declarações prospectivas" incluindo, sem limitação, declarações sobre planos, objetivos, metas, projeções, expectativas, estratégias, eventos ou desempenho futuros e suposições subjacentes e outras declarações, que não são declarações de fatos históricos. As declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como "esperar", "estimar", "irá", "pode" ou expressões de significado semelhante. As declarações prospectivas refletem a avaliação da administração das informações atualmente disponíveis e são baseadas nas expectativas e suposições atuais da empresa em relação ao impacto da pandemia da COVID-19, nos negócios da empresa, na economia e em outras condições futuras. Os fatores específicos que podem causar resultados futuros diferentes daqueles expressos nas declarações prospectivas incluem, mas não estão limitados a riscos relacionados com o impacto contínuo da pandemia da COVID-19 e aqueles discutidos no Relatório Anual da Empresa para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2019 arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, "SEC"), nos Relatórios Trimestrais subsequentes no Formulário 10-Q e em outros registros e documentos feitos pela Empresa com a SEC de tempos em tempos. Outros fatores desconhecidos ou imprevisíveis também podem ter efeitos adversos importantes no desempenho da Empresa. Como resultado desses ou de outros fatores, os resultados reais da Empresa podem diferir materialmente daqueles contemplados nas declarações prospectivas. As declarações prospectivas incluídas neste comunicado de imprensa são feitas apenas na data deste documento e não são uma garantia de desempenho futuro. A Empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração prospectiva como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outro tipo, exceto conforme exigido por lei.

