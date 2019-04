A UBTECH e a Marvel se unem para dar a "você" os poderes de super-herói do Homem de Ferro com o lançamento do robô Iron Man MK50

O robô Iron Man MK50 da UBTECH é o herói mais forte do Universo Marvel. A magia é que os fãs da Marvel podem ser como um super-herói. Consiga isso através da habilidade do seu robô Iron Man MK50 de controlar seus movimentos, luzes e sons, utilizando um dispositivo móvel; complete missões de realidade aumentada; personalize a face do robô com a sua própria face e codifique e customize sequências de ação originais para personalizar seu próprio robô.

O jogo de realidade aumentada (AR) foi inspirado pelo Universo Marvel, permitindo que o robô permaneça no "trackpad" para restaurar o campo de batalha dos Vingadores. Vista-se com a Mark 50, complete a missão de realidade aumentada para formar a coleção de equipamentos de nanotecnologia do robô. No jogo de realidade aumentada, você obterá novas armas e atualizará a armadura através de diferentes níveis e se tornará o invencível super-herói na situação imersiva.

"Sou o Homem de Ferro": carregue sua própria face e voz em segundos para se tornar o Homem de Ferro

A máscara da face do robô Iron Man MK50 é outro destaque, ela pode ser perfeitamente combinada com a face dos fãs da Marvel. Através do carregamento de vídeos e de sua própria voz no robô Iron Man MK50, os fãs podem instantaneamente se transformar no Homem de Ferro, o mais incrível dos super-heróis.

"O grande sonho do fã da Marvel": deixe o Homem de Ferro completar uma tarefa e ação específica

Os fãs da Marvel podem simplesmente arrastar o módulo de programação para criar uma sequência de ações e uma experiência exclusiva. O robô Iron Man MK50 foi construído pela UBTECH Robotics, uma líder mundial em robótica humanoide inteligente e tecnologias de Inteligência Artificial (AI).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/843397/UBTECH_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/843396/UBTECH_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/843395/UBTECH_3.jpg

