A UEFA e a Pepsi® anunciam a banda Imagine Dragons para a Cerimônia de abertura da final da Liga dos Campeões da UEFA apresentada pela Pepsi

Nomeada a banda mais tocada do Spotify, em 2018, e se gabando de ter fãs no mundo todo, a Imagine Dragons agitará o estádio com seu som e energia peculiares, criando uma atmosfera elétrica e recebendo os fãs com muita música antes do início do jogo.

Agora em seu quarto ano, a Cerimônia de abertura da final da Liga dos Campeões da UEFA, apresentada pela Pepsi, une os mundos da música, do entretenimento e do esporte em uma apresentação de alta energia dos maiores representantes globais da música. Depois da apresentação da banda pop Dua Lipa, que quebrou todos os recordes no ano passado, a tão esperada Cerimônia de abertura de 2019 apresentará um nível de produção nunca antes visto em uma final da Liga dos Campeões da UEFA. Com pirotecnias impressionantes e efeitos especiais, os fãs assistirão a um show visualmente espetacular e estimulante.

Dan Reynolds, vocalista da banda Imagine Dragons, disse: "Estamos honrados de tocar na Cerimônia de abertura da final da Liga dos Campeões da UEFA com a Pepsi para alguns dos fãs de esportes mais apaixonados do planeta. Será um excelente show em Madri".

A final deste ano será disputada no Estádio Metropolitano, em Madrid, no sábado, dia 1o de junho, e será transmitida em mais de 200 países e territórios no mundo todo, enquanto a Cerimônia de abertura da final da Liga de Campeões da UEFA, apresentada pela Pepsi, acontecerá pouco mais de 10 minutos antes do maior jogo de futebol europeu desta temporada.

"Sendo uma marca com uma história lendária na música e no futebol, não há nada maior ou melhor para a Pepsi do que a Cerimônia de abertura da final da Liga dos Campeões da UEFA. A parceria com a UEFA para oferecer entretenimento ao vivo na final é uma maneira épica de apostar tudo pelas paixões que nós e nossos fãs compartilhamos", disse Natalia Filippociants, vice-presidente de marketing de bebidas globais da PepsiCo. "Todo ano, elevamos o nível do desempenho e da energia no estádio minutos antes do pontapé inicial. E poder trazer ao palco a Imagine Dragons, a maior banda de rock da atualidade, para o que com certeza será uma final eletrizante, é uma verdadeira comemoração de onde essa parceria chegou e de seus rumos".

Guy-Laurent Epstein, diretor de marketing da UEFA Events SA, comentou: "Estamos muito entusiasmados de colaborar com a Pepsi na Cerimônia de abertura da final da Liga dos Campeões da UEFA 2019. Pelo quarto ano consecutivo, a Cerimônia de abertura colocará a música, o entretenimento e o esporte juntos em uma experiência épica para os fãs, e a Pepsi é a parceira perfeita para nos ajudar nessa tarefa. A apresentação da banda Dua Lipa, ano passado, foi um grande sucesso, quebrando recordes como o nosso conteúdo de mídia social mais visto de todos os tempos. Sabemos que a Imagine Dragons vai aproveitar a empolgação dos fãs pela apresentação da Cerimônia de abertura com um show de rock dos quais os fãs de futebol nunca se esquecerão".

Ao lado do contínuo patrocínio da marca à Liga dos Campeões da UEFA, a Pepsi lançou seu slogan e plataforma internacionais FOR THE LOVE OF IT™ no início deste ano, com uma campanha global estrelada por Leo Messi e Mohamed Salah dando vida ao amor da marca pelo futebol e mostrando até onde as pessoas vão para sentir o delicioso sabor da Pepsi.

Além disso, a Pepsi receberá os fãs no Festival de Campeões da UEFA, em Madrid, o que contribuirá para aumentar a empolgação antes do jogo. O festival é aberto ao público e terá uma série de apresentações musicais em quatro dias, com atrações dignas de festivais, como a popular EDM (electronic dance music) de Dimitri Vegas & Like Mike, na sexta-feira, 31 de maio e a banda pop internacional por trás do novo jingle da Pepsi, Now United, no sábado, dia 1o de junho.

Para obter mais informações, visite a página www.facebook.com/uefachampionsleague e as páginas oficiais da Pepsi no Facebook no mundo todo. Participe da conversa on-line com a hashtag #FORTHELOVEOFIT.

Sobre a PepsiCo

Os produtos da PepsiCo (NASDAQ: PEP) são apreciados pelos consumidores mais de um bilhão de vezes por dia em mais de 200 países e territórios. Em 2018, a PepsiCo gerou mais de US$ 64 bilhões em receita líquida, impulsionada por um portfólio complementar de alimentos e bebidas que inclui as marcas Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker e Tropicana. O portfólio de produtos da PepsiCo inclui inúmeros alimentos e bebidas agradáveis, dentre eles, 22 marcas que geram mais de US$ 1 bilhão cada em vendas anuais estimadas de varejo.

O que norteia a PepsiCo é a visão de ser a líder global em alimentos e bebidas convenientes, ganhando com propósito. "Ganhar com propósito" reflete a ambição da empresa de ganhar de forma sustentável no mercado e ter propósito em todos os aspectos do negócio. Para obter mais informações, visite o site: www.pepsico.com.

