A União Européia lança chamada pública para acelerar projetos verdes no Brasil

De 21 de Março à 25 de Abril, as empresas poderão registrar seus projetos no site da LCBA a fim de ter acesso às seguintes vantagens oferecidas pelo nosso programa:

O programa realiza uma busca de fornecedores de tecnologia, de forma personalizada, para os projetos selecionados.

A LCBA tem mais de 500 fornecedores europeus de tecnologia verde inscritos na plataforma B2B.

O programa oferece suporte aos clientes para a estruturação dos projetos para apresentação a investidores e instituições e pode atuar como uma ponte para as instituições financeiras que fazem parte do programa.

Além disso os projetos selecionados receberão apoio técnico, jurídico, tarifário, ambiental, ou outro que seja especificamente necessário para o avanço do negócio. Este suporte é gratuito.

O programa faz acompanhamento individualizado de todo o processo com o intuito de ser um facilitador e promover o fechamento do negócio.

Os requisitos para participar da chamada pública são ser uma empresa sediada no Brasil que tem uma necessidade tecnológica de descarbonização das suas operações, melhorar sua eficiência energética e a circularidade dos recursos naturais e processos industriais utilizados. A LCBA dispõe de uma equipe de mais de 30 profissionais multidisciplinares, que analisam e procuram oportunidades de negócios no Brasil com foco em viabilizar a implementação de projetos entre empresas européias e brasileiras.

Entre as especialidades das empresas européias que participam do programa destacam-se as seguintes:

armazenamento de energia e soluções de hidrogênio verde

tecnologia solar fotovoltaica flutuante

imagens de satélite para o manejo florestal

sensores para a detecção de ervas daninhas e a pulverização seletiva na agricultura, capazes de detectar a presença de animais ou outros objetos para a agricultura

soluções de mobilidade elétrica e reequipamento de motores

agrobots, robôs autônomos para tarefas de pulverização, semeadura ou transporte.

Em seu primeiro ano, só no Brasil, a LCBA acelerou 14 projetos, identificou 67 oportunidades de negócios e organizou 7 reuniões de negócios entre empresas dos setores de biogás, agricultura com baixo teor de carbono e energia solar.

Nas palavras de Stephanie Horel, Oficial de Programas nas Américas Delegação da União Européia no Brasil "Este chamado é uma oportunidade para todas as empresas brasileiras que buscam impulsionar a sustentabilidade de suas operações e que estão determinadas a acelerar sua transição verde como uma vantagem competitiva. Da União Européia, e no âmbito do Pacto Verde Europeu, nosso compromisso é continuar apoiando empresas que possibilitem a transformação econômica, social e ambiental do país".

De acordo com Marcelo Perpetuo Country Manager da LCBA no Brasil "Para esta ação contamos com o apoio de mais de 60 organizações nacionais e internacionais ligadas ao programa e uma equipe de especialistas na área para apoiar os projetos".

Para mais informações sobre a chamada, veja o seguinte link: https://latam.lowcarbonbusinessaction.com/chamada-para-projetos/?lang=pt-br

Video: https://youtu.be/NP0UF-wpp_o

Low Carbon and Circular Economy Business Action (LCBA) Latam

LCBA é uma plataforma de negócios B2B financiada e apoiada pela União Européia, que busca desenvolver relações de valor agregado entre fornecedores de tecnologia de baixo carbono da UE e empresas que buscam soluções sustentáveis na Argentina, Brasil, Chile e Colômbia. Este projeto também está sendo implementado no México e no Canadá.

Contato: Ainara Alonso Silva, Communications Manager, [email protected]

