A UnionPay International lança o aplicativo "UnionPay", em Hong Kong e Macau, para melhorar a experiência dos clientes locais em pagamento pelo celular

Cai Jianbo, CEO da UnionPay International, disse que, em resposta ao avanço das tecnologias e à mudança dos hábitos de pagamento dos clientes, a UnionPay está fazendo grandes esforços para promover a inovação de técnicas e produtos. Com base na aceitação, distribuição e negócios inovadores em Hong Kong e Macau, e também contando com sua extensa rede de aceitação na área da grande baía, a UnionPay amplia sua experiência no desenvolvimento e na promoção do aplicativo "UnionPay" da China continental para Hong Kong e Macau. Além de fornecer aos clientes locais serviços de pagamentos via celular, esse avanço atende principalmente a duas necessidades: primeiramente, as diversas necessidades financeiras geradas pela construção da área da grande baía, incluindo as necessidades de pagamento no transporte transfronteiriço, o pagamento de serviços transfronteiriços e vários tipos de cenários de consumo diário. O pagamento virtual da UnionPay complementa o tradicional pagamento por cartão bancário, permitindo que o pagamento no varejo traga conveniência e benefício às pessoas. Em segundo lugar, atende as diversas necessidades de pagamento dos residentes de Hong Kong e Macau que visitam a China continental. Os clientes precisam de uma solução de pagamento via celular que seja seguro, operável entre fronteiras e ofereça vários descontos e privilégios.

Avanço na experiência de pagamento via celular para os residentes de Hong Kong e Macau

Até o momento, o UnionPay é aceito em quase todos os caixas eletrônicos e terminais POS em Hong Kong, e Macau, cerca de 19 milhões de cartões UnionPay são emitidos nessas duas regiões e a UnionPay tornou-se uma ferramenta de pagamento comum para os residentes locais. A "UnionPay" também é a única marca internacional de cartões em Hong Kong que fornece pagamento via celular para portadores de cartão de débito.

O lançamento do aplicativo "UnionPay", em Hong Kong e Macau, melhorará ainda mais a experiência de pagamento via celular pelos clientes locais e também trará mais oportunidades de negócios aos comerciantes locais. Aceitando o pagamento via celular da UnionPay, os comerciantes podem ter mais eficiência de pagamento e oferecer vários descontos aos clientes.

Sendo um portal de pagamento virtual conjuntamente desenvolvido, operado e mantido pela UnionPay e pelos bancos comerciais, o aplicativo "UnionPay" oferece aos portadores de cartão, em Hong Kong e Macau, um serviço de pagamento com quatro características: antes de mais nada, trata-se de uma plataforma aberta, e os clientes com cartões UnionPay emitidos por 6 instituições locais poderão vincular seus cartões com o aplicativo este mês. E o aplicativo aceitará cartões UnionPay emitidos pela maioria dos bancos locais de Hong Kong e Macau este ano. Em segundo lugar, os residentes de Hong Kong e Macau não precisam mais fazer o download de vários pagamentos via celular e agora podem usar o aplicativo para fazer o pagamento com código QR e pagamentos no próprio aplicativo local e internacionalmente. Em terceiro lugar, o aplicativo é aceito em vários setores on-line e off-line, dentre eles, alimentos e bebidas, hospedagem, transporte, compras, etc. Em quarto lugar, integra serviços especiais oferecidos por vários bancos, e os usuários podem desfrutar de pontos de bônus de cartão de crédito e muitos outros serviços.

Continuar a melhorar o serviço de pagamento na área da grande baía

Com o lançamento do aplicativo "UnionPay" em Hong Kong e Macau, a UnionPay continuará a ampliar a aceitação de seu serviço de pagamento via celular na área da grande baía. Até agora, cerca de 40.000 terminais POS, em Hong Kong e Macau, aceitam o QuickPass móvel da UnionPay, e esse serviço estará disponível este ano em todos os comércios locais que aceitam pagamento sem contato. Milhares de comerciantes, em Hong Kong e Macau, aceitam o pagamento por código QR da UnionPay, que estará disponível em mais de 10.000 estabelecimentos comerciais em Hong Kong e Macau antes do final deste ano. Em Guangdong e Shenzhen, cerca de 80% dos comerciantes aceitam o serviço de pagamento via celular da UnionPay. Na China continental, o pagamento do UnionPay por QR Code é aceito em 7,5 milhões de estabelecimentos, e o QuickPass móvel da UnionPay está disponível em mais de 10 milhões de terminais POS. Além disso, o pagamento via celular da UnionPay é aceito em 41 países e regiões.

Além do pagamento via celular, a UnionPay continua a melhorar seu serviço de pagamento na área da grande baía, otimizando a experiência de pagamento daqueles que têm cartões em vários setores e emitindo cartões temáticos da área da grande baía, além de solucionar os pontos problemáticos do pagamento transfronteiriço. Tomando o setor de transportes como exemplo, o pagamento sem contato da UnionPay é aceito no trem interurbano de alta velocidade, no trecho Guangzhou-Shenzhen, no metrô das cidades de Guangzhou e Dongguan, em táxis e túneis em Hong Kong, na maioria dos estacionamentos e em todas as linhas de ônibus de Macau. Os ônibus e balsas transfronteiriços entre Hong Kong e o continente aceitam cartões UnionPay on-line e offline para compra de passagens. No futuro, a ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau e o trem de alta velocidade na parte de Hong Kong, no trecho Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong, aceitarão diversos serviços de pagamento da UnionPay.

A UnionPay também colaborou com os bancos comerciais para lançar os cartões UnionPay com os temas da área da grande baía, oferecendo aos seus titulares benefícios especiais. O Banco da China emitiu cartões de crédito temáticos da UnionPay em Guangdong, Hong Kong e Macau. O ICBC Ásia também emitiu o cartão de crédito temático UnionPay da área da grande baía em Hong Kong.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/741803/UnionPay_app_launching_ceremony.jpg

FONTE UnionPay International