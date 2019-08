A UnionPay International oferece operações transnacionais mais fáceis, agora que a emissão no exterior atingiu 120 milhões

No primeiro semestre deste ano, as instituições financeiras de países como Sri Lanka, Uganda e México começaram a emitir cartões da UnionPay pela primeira vez, contribuindo para que o número total de cartões UnionPay emitidos fora da China continental ultrapassasse os 120 milhões. Dentre eles, mais de 5 milhões são cartões premium da UnionPay (Platinum e Diamond), registrando aumento ano a ano de cerca de 20%.

Durante o mesmo período, o volume de emissão de cartões virtuais da UnionPay destinados a apoiar serviços de pagamento móvel para clientes fora da China continental atingiu cerca de 1 milhão, sinalizando a crescente demanda por produtos tecnologicamente inovadores no setor financeiro.

Operações transnacionais mais fáceis

O serviço da UnionPay agora abrange 174 países e regiões. Em 2018, o volume de transações dos cartões da UnionPay emitidos fora da China continental aumentou cerca de 40% em relação ao ano anterior. Os cartões da UnionPay emitidos em Hong Kong, Macau, Sudeste Asiático e Ásia Central viram 90% das transações ocorrerem localmente. Enquanto em países como Quênia, Bielorrússia e Filipinas, os cartões da UnionPay são usados predominantemente para pagamento de funcionários, cartões de estudante e de cidadãos.

No mesmo ano, os cartões da UnionPay emitidos fora da China continental registraram operações em 135 mercados, com transações internacionais subindo em mais de 20% em relação ao ano anterior. Muitas dessas transações ocorreram na China continental, com cartões emitidos na Tanzânia, Tajiquistão e Laos, experimentando aumento anual no volume de transações de até oito vezes.

Cartões premium favorecidos por portadores de cartão no exterior

Os cartões premium da UnionPay, incluindo o Platinum e o Diamond, são preferidos pelos clientes fora da China continental, pois os titulares podem desfrutar de benefícios essenciais como serviços de concierge, assistência pessoal, salas VIP em aeroportos e todos os demais direitos do consumidor dentro da plataforma de privilégios U Collection.

O AmBank, um importante banco comercial da Malásia, emitirá os cartões de crédito Platinum da UnionPay em larga escala este ano. O diretor executivo do Grupo AmBank, Dato Sulaiman Mohd Tahir, disse: "Por meio desta colaboração, poderemos alavancar a sólida presença global da UnionPay, bem como o acesso aos acordos exclusivos da UnionPay e a U Collection, um programa global de privilégios que reúne hotéis, compras e refeições especialmente curadas para titulares de cartão premium".

Cada vez mais instituições importantes do exterior, como o AmBank, estão emitindo cartões premium da UnionPay, atualizando os serviços aos clientes. Atualmente, instituições financeiras de 23 países e regiões, dentre elas, Hong Kong, Macau, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos e Canadá, emitiram cartões premium da UnionPay, e o volume de transações desses cartões aumentou cerca de 50% desde o início deste ano.

Além disso, a UnionPay atualizou a abrangência da U Collection, oferecendo mais de 200 oportunidades de desconto em mais de 20 países e regiões. A U Collection abrange setores como alimentação, compras, hotelaria, estilo de vida e viagens. Os portadores de cartão que visitam a China podem desfrutar de descontos em estabelecimentos de alto nível na China, dentre eles, os hotéis Hyatt, Preferred Hotels & Resorts, New World, hotéis Pan Pacific, bem como a Disneylândia de Xangai, o Legoland Discovery Centre, Lane Crawford, K11 e o Museu de Arte Moderna de Xangai.

A inovação impulsiona a localização

Alinhada com a tendência de atualizações digitais na indústria global de pagamentos, a UPI continua a acelerar a construção de um sistema de emissão de cartões digitais baseado em carteiras digitais.

Atualmente, vários produtos de carteiras eletrônicas em Hong Kong, Cingapura, Paquistão e Nepal lançaram o recurso de emissão de cartões eletrônicos da UnionPay. Os usuários não precisam ter um cartão físico. Solicitando apenas um cartão virtual da UnionPay on-line, nos aplicativos da carteira, eles podem começar a usar os serviços de pagamentos móveis oferecidos pela UnionPay.

Em Cingapura, por exemplo, os consumidores locais podem baixar o aplicativo de pagamento móvel local, o NETSPay, e receber um cartão virtual da UnionPay como uma conta de pagamento. Depois de agrupar as contas, os usuários podem pagar usando códigos QR em mais de 10,8 milhões de estabelecimentos, em 30 países e regiões que aceitam o pagamento por código QR da UnionPay.

Para oferecer suporte a mais instituições no exterior para emitir cartões virtuais da UnionPay sem problemas, a UPI criou a plataforma SaaS de emissão de cartões, para atualizar seus recursos de serviços de pagamento digital. Por meio da plataforma, as instituições parceiras têm acesso ao serviço de suporte, como a emissão de cartões on-line, a tokenização de cartões físicos, o consumo, os pagamentos e a autorização de saque em dinheiro, reduzindo drasticamente as barreiras técnicas e os custos para as instituições ao ativar os recursos de emissão de cartões eletrônicos.

