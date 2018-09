A UnionPay oferece vários tipos de descontos para o próximo feriado do Dia Nacional chinês

SHANGHAI, 20 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- Com a aproximação dos feriados chineses de meados do outono e do Dia Nacional, o mercado de turismo da China alcançará seu ápice. De acordo com uma pesquisa conjunta, realizada pela UnionPay International e a Nielsen, o Dia Nacional é a data preferida pelos turistas chineses para viajar para o exterior, e as ofertas e os descontos se tornaram motivos importantes para escolher os comerciantes. Mais de 30% dos participantes da pesquisa disseram que vão aos estabelecimentos especificamente pelos descontos.

Até agora, a UnionPay já está sendo aceita em mais de 170 países e regiões, com mais de 25 milhões de comerciantes fora da China continental aceitando os seus cartões. Com base em uma rede de aceitação cada vez maior, a UnionPay International está lançando descontos de até 30% no uso de cartões, em cerca de 20.000 estabelecimentos comerciais em 25 países e regiões fora do continente chinês. Além desses descontos do cartão, a UnionPay também está oferecendo benefícios especiais para reservas de viagens, compra de celulares, cupons eletrônicos do u-plan e outros descontos aleatórios, para melhorar a experiência de pagamentos realizados em viagens estrangeiras pelos titulares do cartão.

A UnionPay continua a melhorar as experiências dos usuários dos seus cartões

Ning Xiaoxiao comprou uma bolsa de marca na Galeria Lafayette, quando viajou para Paris, no começo de setembro. Ao pagar com um cartão da UnionPay, recebeu um desconto de 30 euros. Em seguida, pediu o reembolso do imposto na máquina de autoatendimento de reembolso de impostos da própria Galeria. Ao todo, ela pagou apenas 85% do preço normal da bolsa. A Galeria Lafayette recentemente se conectou ao sistema de descontos instantâneos da UnionPay, que oferece descontos imediatos aos portadores de cartões UnionPay que gastaram determinada quantia. Todos os dias, 300 titulares de cartões UnionPay podem ter esse benefício especial.

Em comparação aos tradicionais descontos de cartões, o desconto instantâneo da UnionPay tem três características principais. Primeiramente, o comerciante não precisa modificar seu sistema. Portanto, mais comerciantes estão dispostos a lançar ofertas de cartões da UnionPay. Em segundo lugar, o desconto é calculado automaticamente pelo sistema, para garantir que os portadores do cartão tenham benefícios reais. Em terceiro lugar, o cartão oferece múltiplas e flexíveis alternativas de marketing, como descontos para gastar determinada quantia, um desconto imediato após o cadastro, descontos aleatórios em certas quantias gastas, etc. Esse sistema inovador de marketing é bem-recebido pelos comerciantes e portadores de cartão. No final de agosto, 1.300 comerciantes fora da China continental fizeram ofertas especiais aos portadores de cartões da UnionPay, por meio do sistema de desconto instantâneo da UnionPay. Com esse novo método de marketing, o número de transações usando cartões UnionPay aumentou cerca de 30% em alguns estabelecimentos comerciais.

O lançamento do sistema de desconto instantâneo é uma das medidas que a UnionPay International está tomando para continuar atualizando seus métodos e serviços de marketing e para melhorar a experiência dos usuários dos seus cartões. Agora, os titulares de cartões da China continental, Hong Kong e Macau podem usufruir do serviço de pagamento via celular da UnionPay em 41 países e regiões usando o aplicativo "UnionPay". Os usuários do aplicativo também podem usufruir de ofertas especiais para os pagamentos da UnionPay via celular, baixar cupons eletrônicos, verificar ofertas globais da UnionPay, etc. Enquanto isso, a plataforma de marketing internacional da UnionPay abrangeu cerca de 7.800 estabelecimentos comerciais em 17 países e regiões. Os portadores do cartão podem baixar cupons eletrônicos do u-plan, a partir de 52 plataformas, inclusive do aplicativo "UnionPay", para aproveitar os melhores descontos disponíveis nas lojas participantes. Usando o pagamento on-line da UnionPay, os usuários desses cartões também podem ter várias ofertas em diversas companhias aéreas internacionais, agentes de viagens on-line (da sigla em inglês, OTAs) e grupos de hotéis.

Os portadores do cartão podem aproveitar as ofertas da UnionPay em vários setores

A campanha de marketing global da UnionPay, durante o Festival de Outono e o Dia Nacional deste ano, inclui destinos de viagens de curta distância, como Hong Kong, Macau, Japão, Sudeste Asiático e destinos de longa distância, como Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Europa e Rússia. Comerciantes de mais de 10 países da iniciativa Cinturão e Rota também participaram da campanha. Dentre esses países, estão a República Tcheca e a Hungria, que participam da campanha pela primeira vez.

Segundo a pesquisa conjunta realizada pela UnionPay International e pela Nielsen, mais de 30% dos viajantes chineses desejam obter descontos e privilégios em transporte e alimentação. Nessa campanha, cerca de metade dos comerciantes fazem parte desses setores. Por exemplo, os portadores de cartões podem pegar o Airport Express, em Moscou, por apenas 1 rublo. Os que preferem dirigir podem aproveitar até 25% de desconto na Hertz e na AVIS. Descontos especiais também são oferecidos aos portadores de cartões da UnionPay que utilizam o Sightseeing Bus de Paris e o Shongololo Express da África do Sul.

Os usuários do cartão também podem ser positivamente surpreendidos nos estabelecimentos de alimentos e turismo. No Japão, mais de 600 conhecidos comerciantes locais de alimentos e bebidas oferecem descontos de até 10% para os portadores de cartões UnionPay. No evento "Singapore Golden Week" (Semana de Ouro de Cingapura), os visitantes aproveitam até 30% de desconto, em muitos restaurantes locais e estabelecimentos culturais, e podem também assistir ou participar da Color Run (corrida da cor).

