A Urgent Response Network, fornecedora líder de equipamentos de proteção individual, faz parceria com empresa mexicana para expansão

DALLAS, 27 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- A principal fornecedora nacional de equipamentos de proteção individual (EPIs), a Urgent Response Network, anuncia a mais nova parceria com a Ecoshell, sediada no México, para lançar a Urgent Response Network Mexico. A Ecoshell fornece produtos ambientalmente biodegradáveis, como pratos, canudos e copos, além de material para as principais empresas do México, entre elas, Starbucks, Wal-Mart, Corona, Grupo Bimbo, Soriana, HEB e outras marcas internacionais. Com a parceria, a Urgent Response Network pode obter EPIs de alta qualidade para seus clientes norte-americanos, entre eles, governos estaduais, sistemas hospitalares e outras entidades.

"A parceria com Carlos Camacho e a Ecoshell, aliada à nossa experiência combinada em fabricação, logística e finanças, fortalece a meta de sermos reconhecidos como o fornecedor de EPIs mais confiável do mundo", disse Brent Skoda, presidente e cofundador da Urgent Response Network. "A parceria com a Ecoshell traz mais 125 funcionários à nossa solução de EPIs e nos permite formar equipes significativas de vendas, fornecimento, controle de qualidade, da área jurídica, de conformidade regulamentar e alfandegária no México".

A Urgent Response Network está trabalhando para ajudar governos, sistemas de saúde e empresas a obter acesso a insumos médicos essenciais em meio ao surto da COVID-19. A empresa já havia anunciado uma parceria com a eShipping, disponibilizando sua equipe de 350 pessoas para ajudar a gerenciar a complexa logística da cadeia de insumos envolvida em cada etapa. A eShipping tem infraestrutura tecnológica significativa, que permite que os clientes da Urgent Response Network vejam exatamente em que ponto está seu pedido de EPIs, desde a compra da matéria-prima até a fabricação e entrega, estabelecendo total transparência com os clientes.

Com a infraestrutura global significativa que a Ecoshell adquiriu com Pablo Peralta, além da integração da logística por meio da eShipping, a Urgent Response Network aumenta seu pessoal da área de EPI para mais de 500 funcionários. O recente acordo entre Estados Unidos, México e Canadá (USMCA) permite que a Urgent Response Network forneça produtos de qualidade com risco geopolítico mínimo, criando empregos neste momento de encolhimento das economias globais.

"Estou muito animado com a nomeação para diretor administrativo da Urgent RN México. O trabalho que estão realizando nos EUA provou ser extraordinário para garantir que os EPIs cheguem às mãos dos que mais precisam", disse Carlos Camacho, cofundador da Ecoshell. Ele continua: "Estamos confiantes de que essa parceria estratégica acelerará o trabalho que as duas empresas estão fazendo".

Para obter mais informações sobre a Urgent Response Network, visite o site UrgentRN.com.

Sobre a Urgent Response Network

A Urgent Response Network é uma coalizão liderada por integrantes da YPO, que trabalha para auxiliar governos, sistemas de saúde e empresas no acesso a suprimentos médicos essenciais. Os parceiros da Urgent Response Network e empresas relacionadas atendem empresas globais da Fortune 500 há mais de 30 anos. Com acesso a mais de 500 funcionários na América do Norte, Ásia e Europa, a Urgent Response Network tem capacidade para dimensionar operações para atender às necessidades do cliente.

Em resposta direta ao surto da COVID-19, a Urgent Response Network reposicionou a infraestrutura de fornecimento, fabricação, logística e controle de qualidade para adquirir Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) essenciais inicialmente para os Estados Unidos. Por meio de crescimento orgânico, parcerias e alianças, a Urgent Response Network fornece EPIs, no mundo todo, a organizações da área da saúde, agências governamentais, instituições filantrópicas e à maior loja de comércio eletrônico do mundo, a Amazon.

Sobre a Ecoshell

A Ecoshell foi cofundada por um empreendedor empenhado, criando a empresa mais importante e líder no México em produtos biodegradáveis e compostáveis, como canudos, pratos, recipientes, sacolas e talheres, tendo clientes como Starbucks, Walmart, Chedraui, CMR, Alsea, Vidanta, Grupo Modelo, Corona Beer, City Express, Grupo Posadas, entre outros.

A Ecoshell e empresas afiliadas como a HPP têm a maior rede e operações do México para uma resposta rápida à COVID-19.

