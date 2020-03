A Vakrangee revoluciona os cuidados com a saúde na área rural lançando os serviços de telemedicina da vHealth by Aetna (uma empresa de saúde da CVS) nas Vakrangee Nextgen Kendras

BOMBAIM, Índia, 18 de março de 2020 /PRNewswire/ -- A Vakrangee Limited lança os serviços de cuidados básicos vHealth by Aetna através de sua rede de Vakrangee Kendras. A vHealth é uma subsidiária integral da Aetna Inc, uma empresa da CVS Health, uma das fornecedoras de serviços de cuidados com a saúde líderes mundiais (uma empresa da Fortune 8).

A vHealth está fortemente concentrada na excelência clínica, aproveitando a tecnologia digital e uma rede completa de parceiros de cuidados com a saúde para oferecer check-ups de saúde, exames de sangue e serviços farmacêuticos.

Comentando sobre essa parceria, o Sr. Dinesh Nandwana, médico e CEO do Grupo Vakrangee, disse, "Estamos felizes por introduzirmos serviços acessíveis de telemedicina vHealth para nossos clientes mal atendidos em locais rurais. O serviço foi estabelecido para proporcionar aos pacientes em locais rurais uma experiência muito diferente quando consultam um médico, para ouvir suas preocupações, e fazer uma consulta virtual".

"Adicionalmente, também poderemos arranjar testes de sangue em casa e entrega de medicamentos na porta do paciente através da rede de parceria com a vHealth. Com essa parceria, expandimos a série de serviços disponíveis em nossas exclusivas Nextgen Vakrangee Kendras tornando-as uma loja única para todas as necessidades de nossos clientes".

Comentando sobre essa parceria, o Sr. Damian Delaney, médico da Aetna India, disse, "A vHealth by Aetna está comprometida em tornar os cuidados com a saúde de qualidade acessíveis por toda a Índia. Estamos empolgados por unir forças com a Vakrangee nessa importante jornada. Nossa parceria nos ajudará a expandir nosso alcance para muito além dos centros urbanos até as partes mais rurais da Índia, onde os cuidados básicos com a saúde desempenham um papel importante no desenvolvimento e crescimento dessas regiões.

A Vakrangee é uma empresa exclusiva impulsionada pela tecnologia, cujo foco é o desenvolvimento da maior rede de lojas de varejo no processo de último marco (last mile), para fornecer em tempo real serviços bancários e financeiros, caixas eletrônicos, seguros e comércio eletrônico para mercados não assistidos. As lojas de Conveniência Digital Assistida são chamadas de 'Vakrangee Kendra' que funciona como a "loja única" para o fornecimento de vários serviços e produtos.

