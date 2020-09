A Venture Global LNG anuncia mudanças na liderança

ARLINGTON, Virgínia, 21 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- Robert Pender e Michael Sabel, fundadores, copresidentes e co-CEOs da Venture Global LNG, Inc. anunciaram conjuntamente hoje uma mudança na governança da empresa. Com a aprovação da diretoria, em vigor a partir de 1 de outubro de 2020, o Sr. Sabel assumirá o cargo de CEO da empresa e o Sr. Pender continuará a atuar como copresidente executivo, um novo cargo na empresa, e apoiará a empresa e o CEO nas principais questões estratégicas e financeiras. O Sr. Pender continuará a atuar na diretoria da empresa, juntamente com o Sr. Sabel, ambos como copresidentes executivos da diretoria.

O Sr. Pender declarou, "Foi uma década estimulante de trabalho com o Mike para criar a Venture Global LNG e ajudar a moldar o setor global de GNL. Em particular, por meio da Venture Global, estamos muito orgulhosos de termos materialmente reduzido o custo do GNL em um momento crítico de transição das necessidades de energia do mundo. Tivemos sucesso em grande parte devido ao foco singular que nós dois pessoalmente dedicamos, agora eu preciso retroceder um pouco. Não há outra pessoa em quem eu confie mais do que o Mike para conduzir esta empresa que criamos juntos para o futuro. Continuo totalmente comprometido com o Mike, a empresa e seu sucesso, mas em uma função diferente na qual eu possa agregar o maior valor e em um ritmo mais equilibrado."

O Sr. Sabel acrescentou: "Bob e eu trabalhamos juntos como parceiros por mais de 10 anos, e mais importante que os marcos conquistados foi a nossa amizade e o tempo que passamos juntos enfrentando os desafios e criando a nossa equipe. O sucesso que conquistamos não teria sido possível sem a liderança, a orientação, o intelecto e a energia do Bob. Embora os cargos estejam mudando um pouco, a parceria, a colaboração e a intensidade continuarão por muitos anos no futuro, conforme continuarmos a expandir os nossos negócios."

A Venture Global LNG é uma fornecedora de GNL de longo prazo e de baixo custo, extraído de bacias de gás natural norte-americanas ricas em recursos, e está atualmente construindo ou desenvolvendo uma capacidade de produção de 50 MTPA na Louisiana. A usina de 10 MTPA de Calcasieu Pass da Venture Global está em construção, na interseção do Canal de Navios Calcasieu e o Golfo do México. A usina de 20 MTPA da Venture Global Plaquemines LNG deverá começar a sua construção este ano e se localiza ao sul de Nova Orleans, no Rio Mississippi. A Venture Global LNG também está desenvolvendo a usina de 20 MTPA da Venture Global Delta LNG, adjacente a Plaquemines. Informações adicionais podem ser encontradas em www.venturegloballng.com.

