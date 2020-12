A Voice Life mergulha no futuro com a Verge Currency (XVG) e a VergePAY

Os representantes da Voice Life e da Verge terão o prazer de apresentar sua aplicação e sistema no Consumer Electronics Show (CES), o maior show de tecnologia do mundo, que será realizado em 11 de janeiro de 2021.

Fundador Robert Smith, presidente/CEO da Voice Life: "O Santo Graal da tecnologia blockchain" será um aplicativo em tempo real que amplia a sua utilidade para além de simplesmente melhorar as transações financeiras. Acreditamos que estamos desenvolvendo essa aplicação com a Verge.

Fundador Justin Vendetta, engenheiro sênior de software da Verge Currency: Aproximar os usuários de um elemento-chave da visão Verge é um sistema baseado em tecnologia blockchain que preenche a lacuna entre a criptomoeda e as moedas locais, permitindo um novo uso revolucionário com um sistema de pagamento tudo-em-um. Com a parceria da tecnologia Verge e da Voice Life, alcançamos nosso objetivo de criar um caso de uso prático e um processo de pagamento em um único sistema.

Esta aliança estratégica com a Voice Life elimina a lacuna entre a criptomoeda e as moedas locais, permitindo um novo alcance, tudo em um único sistema de pagamento. Portanto, optamos por colaborar com esta oportunidade única e especial.

Voice Life Inc.

A Voice Life Inc. foi fundada em 12 de Março de 2015 como uma empresa de tecnologia centrada no desenvolvimento, integração e aplicação de uma solução de carregamento sem fio rápido para dispositivos móveis. O desenvolvedor de tecnologia de ponta inovadora com base em uma rede escalonável baseada em terahertz e desenvolvida para carregamento sem fio de campo distante, está criando o próximo avanço na capacidade de carregar, manter o uso e a disponibilidade de smartphones e outros produtos e dispositivos de base elétrica.

A Verge Currency (XVG) é uma moeda digital descentralizada impulsionada por uma equipe de voluntários, por meio do uso de VergePay; criada com base na Bitcoin, a moeda promove a facilidade de uso, a velocidade e o domínio pela Comunidade. Em 5 anos, ela cresceu para se tornar uma moeda global que pode ser usada sem fronteiras.

