À vos marques ! Le coup d'envoi du marathon international 2019 Yango de Xi'an est donné le 20 octobre

Organisé conjointement par l'Association d'athlétisme de la République populaire de Chine, le Bureau provincial des sports du Shaanxi et le gouvernement populaire municipal de Xi'an, l'évènement accueillera 18 000 coureurs de marathon, 8 000 semi-marathoniens et 4 000 personnes qui courront pour le plaisir. Plus de 120 000 concurrents venus de 30 pays, dont les États-Unis, Singapour, le Japon, l'Italie et le Canada se sont inscrits, ce qui représente une hausse 50,4 % par rapport à l'année dernière.

« Nous sommes ravis de voir autant de coureurs se rassembler à Xi'an pour participer à cet évènement fantastique », a déclaré Xiao'an Qiang, secrétaire général adjoint du Comité du marathon Yango et maire adjoint de Xi'an. Et d'ajouter : « Nous avons accueilli quelque 30 000 coureurs venus de 30 pays et régions du globe en 2018, ce qui fait de notre marathon l'un des plus prisés de Chine. Nous aimerions profiter de cette occasion pour présenter la ville de Xi'an aux visiteurs et au monde entier, par le biais des échanges culturels et sportifs ».

Nouant un partenariat avec le Comité d'organisation du marathon de Bangkok en Thaïlande, l'évènement accueillera dix coureurs de Thaïlande. Par ailleurs, les participants au marathon de Xi'an ont la possibilité d'obtenir une qualification directe pour le marathon de Bangkok.

Vivant sa troisième édition, l'évènement va faire la joie de ses concurrents en leur offrant tout un choix de destinations touristiques historiques et de paysages modernes. Les coureurs du marathon complet partiront de la porte Yong Nong, la porte sud de l'ancienne ville de Xi'an et passeront devant des lieux tels que la Tour de la cloche, la grande pagode de l'oie sauvage et l'université Jiaotong de Xi'an, avant de rejoindre la ligne d'arrivée au parc du patrimoine national du Palais Daming.

Le marathon international Yango de Xi'an est également le premier à utiliser la technologie 5G. L'évènement applique le guidage robotique intelligent, les médailles de réalité augmentée (AR), la caméra 5G basée sur le cloud et la solution de diffusion en direct qui utilise la réalité virtuelle (VR) tout au long de la compétition.

Une série de compétitions satellites, dont un semi-marathon autour des universités, une course nature (trail) dans les monts Qinling et des épreuves de course urbaine tout au long de l'année permettront de sensibiliser sur le sport.

L'inscription à l'évènement est désormais ouverte sur le site officiel : www.xian42195.com.

À propos de Xi'an

Capitale de la province du Shaanxi, en Chine occidentale, Xi'an est une destination touristique internationale, riche de plus de 3 000 ans d'histoire et offrant des attractions de renommée mondiale telles que les guerriers et les chevaux en terre cuite et ses anciennes murailles. Surnommée « le musée en plein air de la Chine », la ville a été le point de départ de la Route de la soie, un ancien réseau de routes commerciales formé sous la dynastie chinoise Han et qui assurait les liaisons commerciales entre l'Orient et l'Occident.

