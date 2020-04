A VVDN Technologies continua com sua expansão de fabricação com parque adicional de inovação global de 4 hectares na índia

O novo Parque de Inovação Global da VVDN em Manesar se estende por 4 hectares. Esse amplo campus tem uma capacidade planejada de aproximadamente 100.000 funcionários e estará operacional até meados de maio de 2020. A instalação no novo campus, parte da expansão anunciada anteriormente planeja aumentar consideravelmente a capacidade de fabricação de soluções tecnológicas da próxima geração, será uma fábrica maior de classe mundial com maior capacidade produtiva.

O Parque de Inovação Global atualmente abriga o seguinte:

Centro de Produção da VVDN : com o objetivo de aumentar a qualidade e a capacidade de sua fabricação global de produtos eletrônicos, a nova instalação da VVDN está equipada com tecnologia de montagem superficial (SMT) de classe mundial, áreas de montagem de produtos, ISO Classe 6 e 8 salas limpas, bem como infraestrutura de testes e validação

: com o objetivo de aumentar a qualidade e a capacidade de sua fabricação global de produtos eletrônicos, a nova instalação da VVDN está equipada com tecnologia de montagem superficial (SMT) de classe mundial, áreas de montagem de produtos, ISO Classe 6 e 8 salas limpas, bem como infraestrutura de testes e validação Centro de Experiências da VVDN : dedicado à história da VVDN bem como às soluções inovadoras projetadas, desenvolvidas e fabricadas pela empresa para envolver clientes e parceiros

: dedicado à história da VVDN bem como às soluções inovadoras projetadas, desenvolvidas e fabricadas pela empresa para envolver clientes e parceiros Laboratório de P&D e testes da VVDN: laboratório de inovação em P&D e testes da próxima geração para promover o rápido desenvolvimento de produtos e apoiar os clientes globais em sua jornada de transformação digital

Atualmente, a VVDN produz uma ampla série de soluções inovadoras e versáteis tais como rastreadores (trackers), câmeras para carro (dashcams), câmeras, pontos de acesso de Wi-Fi e equipamentos 5G. Com esse novo campus, a VVDN fortaleceu sua posição de fabricação na Índia sendo uma das fabricantes de projetos originais (ODMs) líder, a qual pode atender as necessidades dos clientes globais de fabricação eletrônica de soluções inovadoras.

Refletindo sobre o crescimento e o contínuo investimento, o CEO Bhupender Saharan, disse, "O crescimento da VVDN é um marco de uma transformação única na história da empresa. O lançamento da VVDN de uma importante expansão global de seus esforços de fabricação na Índia ressalta o compromisso da empresa em ser a principal empresa ODM atendendo as necessidades tanto do mercado doméstico quanto do mercado global".

Saharan continuou, "Essa expansão na fabricação aconteceu em um momento único quando o mundo está procurando por alternativas de fabricação, e a VVDN está agora determinada a oferecer aos seus clientes globais capacidade de fabricação de classe mundial com um excelente nível de qualidade. O mundo da fabricação de produtos eletrônicos está evoluindo rapidamente e a VVDN está pronta para atender as necessidades do novo normal do mundo com sua infraestrutura, capacidade e força de trabalho avançadas e sustentáveis"

Sobre a VVDN

A VVDN é uma empresa de engenharia e fabricação de produtos com foco no projeto e manufatura de produtos de ponta a ponta em vários mercados verticais da tecnologia (5G, centro de dados, visão, redes, Wi-Fi, Internet das coisas (IoT), defesa, nuvem e aplicativos). A matriz da VVDN na Índia está localizada em Gurgaon, Índia, e sua matriz na América do Norte está localizada em San Jose, Califórnia, EUA. A VVDN atende clientes de diversas regiões, incluindo EUA, Canadá, Europa, Índia, Vietnã, Coreia e Japão. O modelo de negócios da VVDN inclui serviços de engenharia de produtos e serviços de ODM.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/811458/VVDNTechnologiesLogo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1157070/VVDN_Technologies.jpg

Contato:



Anushree Mittal

[email protected]

+91-9619903712

FONTE VVDN Technologies

SOURCE VVDN Technologies