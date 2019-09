A WeWork Rio Centro e a HERE Mobility fazem parceria para oferecer novas experiências de mobilidade à comunidade local da WeWork

RIO DE JANEIRO, 16 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A HERE Mobility e a WeWork Rio Centro anunciaram, hoje, o início do evento "The New Mobility Experience" (A nova experiência de mobilidade) na WeWork Rio. A semana sobre mobilidade apresentará à comunidade da WeWork Rio as soluções da HERE Mobility, por meio de várias atividades diárias e acesso a corridas aos membros da WeWork Rio através do HERE Mobility Marketplace.

A parceria enfatiza a importância do transporte diário e como a mobilidade está mudando para atender às crescentes necessidades da sociedade. A cooperação permitirá que a comunidade WeWork faça pedidos de inúmeros serviços de transporte por meio do HERE Mobility Marketplace, uma plataforma B2B que permite que as empresas reservem e gerenciem corridas para clientes, convidados ou funcionários por meio de uma única interface. Os serviços do Mobility Marketplace serão oferecidos na recepção da WeWork, convidando todos os membros e convidados da WeWork Rio a reservar suas corridas sem contratempos.

"Estamos entusiasmados com esta parceria com a WeWork, para oferecer soluções de mobilidade inteligentes, que atendam às necessidades de negócios da empresa e ajudem os membros da WeWork a se deslocarem facilmente para o WeWork Rio Centro e de lá para outros lugares", disse Liad Itzhak, vice-presidente sênior da HERE Mobility.

Da WeWork: "Quarenta por cento dos membros da WeWork em todo o mundo deixaram de ir de carro para o trabalho e passaram a usar formas de transporte mais sustentáveis. Por ser uma empresa que apoia um futuro de mobilidade mais ecológico e eficiente, estamos entusiasmados em fazer esta parceria com a HERE Mobility para aumentar a conscientização sobre novas soluções de mobilidade e oferecer aos membros da comunidade e convidados uma maneira fácil e ecológica de chegar aos nossos escritórios".

Sobre a HERE Mobility

A HERE Mobility é a unidade de negócios de mobilidade da HERE Technologies, que tem como objetivo democratizar o ecossistema de mobilidade, a fim de atingir a eficiência nessa área. Com sua tecnologia de ponta, a HERE Mobility criou um mercado de mobilidade inteligente aberto e competitivo para todos os serviços de transporte, conectando oferta e demanda de mobilidade em tempo real, para capacitar pessoas e empresas do mundo todo.

Ao fornecer as ferramentas e tecnologias certas, a HERE Mobility torna o MaaS fácil de usar e acessível a todas as pessoas de qualquer lugar do mundo. Desde o lançamento da HERE Mobility, em janeiro de 2018, fornecedores de transportes de mais de 500 cidades da Europa, dos EUA e da América Latina aderiram ao HERE Mobility Marketplace, totalizando mais de 2 milhões de veículos. O HERE Mobility Marketplace já está operando em dezenas de cidades, dentre elas, Los Angeles, Amsterdã, Atenas e Barcelona, e espera-se que fique disponível em mais de 100 cidades em 2019. Saiba mais.

Sobre a WeWork

A WeWork é a plataforma para criadores. Oferece um espaço de trabalho bonito, uma comunidade inspiradora e serviços comerciais significativos para centenas de milhares de membros no mundo todo. Desde startups e freelancers a pequenas e grandes empresas, a comunidade está unida pelo desejo dos membros de criar trabalhos significativos e ter vidas significativas, a fim de fazer parte de algo maior que nós mesmos.

Cofundada em Nova York, por Adam Neumann e Miguel McKelvey, em 2010, a WeWork é uma empresa privada com mais de 2000 funcionários.

