A WISE, da Qatar Foundation, anuncia E-Book especial

DOHA, Catar, 22 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- WISE, a Qatar Foundation grupo de pesquisa de educação global, em parceria com o Salzburg Global Seminar e o Diplomatic Courier, tem o prazer de anunciar o lançamento oficial de um e-book especial intitulado: Education Disrupted, Education Reimagined – Responses from education's frontline during the COVID-19 pandemic and beyond.