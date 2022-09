A XTrend lança a sua nova funcionalidade de trading - a "Copy Trading"

LIMASSOL, Cyprus, 21 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- Desde o seu lançamento em março de 2018, a XTrend tornou-se uma plataforma de trading popular na Europa, onde com as suas capacidades de Nano trading os traders podem aprender e desfrutar do trading com um investimento de apenas $5. A XTrend criou uma funcionalidade adicional para melhorar a experiência dos seus utilizadores e tem o prazer de anunciar o lançamento da sua nova funcionalidade de trading social "Copy Trading", disponível para traders profissionais e principiantes, que representa uma atualização significativa para a sua App de trading.

A "Copy Trading" simplifica o trading

Muitos traders não possuem conhecimento profissional em trading porque não têm tempo suficiente para examinar o mercado e aprender como analisar tendências de mercado a partir de gráficos. A "Copy Trading" foi desenhada para gerir estes problemas.

Graças à "Copy Trading", os traders principiantes podem seguir e copiar pedidos de traders profissionais ("Master Trader").

A "Copy Trading" pode ajudar os traders profissionais a ganhar mais

Clientes que preenchem determinados requisitos podem tornar-se Master Traders e ganhar a capacidade de partilhar o seu Portfólio ou Estratégia através da funcionalidade de Trading Social XTrend. Com base no seu desempenho, os Master Traders podem ganhar popularidade com a capacidade de permitir que os utilizadores do XTrend copiem os seus pedidos. Quantos mais clientes copiarem os pedidos do Master Trader, mais funcionalidades bónus são oferecidas ao Master Trader na App da XTrend.

A "Copy Trading" será oficialmente lançada no final de setembro de 2018. Saiba mais e junte-se à XTrend.

São aplicados os termos e condições de trading social.

Sobre a XTrend

A XTrend é propriedade e é gerida pela Rynat Trading Limited, um fornecedor de serviços financeiros autorizado, regulado pela Securities and Exchange Commission do Chipre com a licença nr. 303/16.

A XTrend oferece, através da sua plataforma de trading, uma ampla gama de instrumentos de trading incluindo o Forex e CFD para ações, commodities e índices.

Para mais informações sobre a XTrend, visite https://www.thextrend.com.

Facebook: https://www.facebook.com/XTrendTradingApp/

Alerta de risco: Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro resultante da alavancagem. 73.6% das contas de pequenos investidores perdem dinheiro quando negoceiam CFD com a Rynat Trading Ltd. Deve considerar sempre sobre se entende como os CFD funcionam e se pode correr o risco de perder o seu dinheiro.

