A YOFC oferece soluções de fibra óptica para clientes em todo o mundo

WUHAN, China, 2 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Lijing Zhou, vice-presidente sênior da Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC), fornecedora líder mundial de pré-formas de fibra óptica, fibras ópticas, cabos de fibra óptica (OFCs) e soluções integradas, recentemente chegou ao Peru para se reunir com Pedro Bogarin, governador de San Martin, e o acompanhou em uma visita ao data center da YOFC naquele local.

A YOFC vem expandindo sua presença internacional em países e regiões direcionadas pela Iniciativa Cinturão e Rota desde 2014 como parte fundamental de seus esforços para implementar sua estratégia de globalização. Até a presente data, a empresa estabeleceu mais de 40 escritórios em todo o mundo na África, Europa, América Latina e Sudeste Asiático. Em 2022, a receita de vendas gerada pelos negócios internacionais da YOFC nos primeiros três trimestres representou mais de 30% da receita total da empresa, superando a média do setor em termos de crescimento.

No Peru: como a principal contratada de um projeto nacional de banda larga no Peru, a YOFC foi responsável pela aquisição de terrenos, obtenção de licenças relacionadas, instalação de OFCs, construção de instalações de suporte, bem como pelo fornecimento e instalação de equipamentos de comunicação e suporte. Além disso, a YOFC forneceu instalações de computação e serviços de rede para mais de quatro mil organizações locais e agências governamentais, incluindo escolas, hospitais, delegacias e praças centrais. Até o momento, a empresa adquiriu mais de mil lotes de terra e licenças relacionadas para o projeto, além de concluir a instalação de mais de sete mil quilômetros de OFCs, a construção de mais de 800 locais, bem como a instalação e o comissionamento de equipamentos de rede para a maioria dos locais de transmissão.

Nas Filipinas: nos últimos anos, a YOFC tem participado do projeto DITO nas quatro regiões do MIN, SLZ, VIS e NCR em todo o ciclo de vida do projeto, desde o projeto de pesquisa de soluções de rede até a seleção e produção de produtos OFCs e ODN, bem como da aquisição do direito de acesso à inspeção de construção e qualidade do projeto. Notavelmente, em 2020, ao trabalhar com a equipe local, a empresa continuou trabalhando no projeto para concluí-lo no prazo, apesar do mundo todo estar no auge da pandemia da Covid-19. Até agora, a YOFC instalou mais de 6.500 km de OFCs de backbone nas Filipinas, auxiliando na construção de mais de mil locais 5G sem fio, que propocionam comunicação e interconexão por fibra óptica para mais de 2,6 milhões de usuários. Ao fazer isso, a YOFC aumentou a porcentagem de usuários de banda larga de fibra no país de 3,4% para 19%.

Na Indonésia: a YOFC entregou 1,8 milhão de quilômetros de OFCs no país em 2022, com uma taxa de crescimento anual composta superior a 30%. Os clientes locais da empresa variam de grandes operadoras e data centers a redes nacionais de energia. No setor de projetos EPC, a YOFC também fez avanços nos últimos dois anos, assinando contratos para seis projetos em todo o país na Indonésia. Enfrentando uma série de desafios, entre eles a pandemia contínua e uma série de desastres naturais, a equipe garantiu a entrega de qualidade do projeto. Até o momento, a YOFC implementou projetos de engenharia em 13 cidades em todo o país e concluiu a construção de mais de 150 mil linhas de fibra óptica em Jacarta, Bandung e Palembang, além da conclusão da instalação de quase mil quilômetros de cabos de backbone. Ao fazer isso, a empresa tornou-se uma facilitadora importante da transformação digital do país.

Na Polônia: para expandir para o mercado europeu e atender mais rapidamente às demandas do mercado, a YOFC começou a construir uma instalação de OFC na Polônia em março de 2021 e concluiu a construção da instalação no prazo de um ano, apesar dos desafios causados pela pandemia. Em fevereiro de 2022, a instalação foi colocada em operação e produziu a primeira bobina de OFCs qualificados antes de atingir sua capacidade projetada em outubro, quando o milionésimo km de OFCs qualificados saiu da linha de produção.

Com base em sua missão de "Smart Link Better Life", a YOFC pretende continuar implementando sua estratégia de globalização, ao mesmo tempo que expande ainda mais sua rede global, com o objetivo de atender melhor às expectativas dos clientes estrangeiros em virtude de seu forte fornecimento local e capacidades de serviço.

A YOFC foi fundada em Wuhan, na província de Hubei, em maio de 1988. Trata-se de uma empresa tecnologicamente inovadora e uma fornecedora líder global, especializada no projeto e fabricação de pré-formas de fibras ópticas, fibras ópticas e cabos de fibra óptica, além de oferecer soluções e serviços integrados a seus clientes. A YOFC foi listada na Bolsa de Valores de Hong Kong em 10 de dezembro de 2014 (código de ações: 06869.HK) e listada na Bolsa de Valores de Xangai em 20 de julho de 2018 (código de ações: 601869.SH). A YOFC produz e vende predominantemente diferentes tipos de pré-formas de fibra óptica, fibras ópticas e cabos de fibra óptica que são amplamente aplicados no setor de telecomunicações, módulos ópticos personalizados, fibras ópticas especializadas, cabos ópticos ativos, cabos submarinos, cabos coaxiais RF e acessórios etc. A YOFC também está equipada com algumas soluções e serviços, tais como integração de sistemas e projeto de engenharia de comunicação. Fornecendo diversos produtos e soluções para o setor mundial de telecomunicações e outros setores, como serviços públicos, transporte, petróleo e química e medicamentos. A YOFC oferece seus produtos e serviços para mais de 90 países e regiões em todo o mundo.

