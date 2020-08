A Zepp lança a Zepp E, uma nova linha elegante de usáveis criados para o bem-estar

A inspiração por trás da linha atualizada da Zepp tem origem no seu histórico de sucesso do uso de sensores para capacitar seres humanos a irem mais longe. Dez anos atrás, a Zepp criou ondas no mercado norte-americano de atividade física, usando um sensor vestível exclusivo para monitorar e analisar dados de atividade física, permitindo que os atletas dobrassem seus resultados de treinamento. Em 2020, a Zepp está sendo reinventada com novo visual e toque premium. Voltada para profissionais ocupados, que buscam a mistura de estilo e praticidade, a série Zepp E combina design de alta qualidade com recursos superiores de acompanhamento da saúde e forma física.

Alcance suas metas de bem-estar com múltiplas métricas de saúde, monitoramento de sono e estresse

A Zepp E destaca várias funções para permitir que os usuários mantenham o controle sobre seu bem-estar, incluindo monitoramento do sono e da saturação de oxigênio no sangue (SpO2[2]). O monitoramento do sono de última geração mede os estágios do sono dos usuários, como o sono leve, o profundo, o sono REM[3] e o tempo acordado, monitorando também cochilos de 20 minutos[4] durante o dia, fornecendo aos usuários uma visão geral pontuação, para ajudá-los a medir a qualidade do sono e da respiração. O relógio inteligente também tem monitoramento ininterrupto de estresse, graças a um sensor de frequência cardíaca integrado, capaz de medir os níveis de estresse dos usuários por meio de uma atualização OTA[5], ajudando-os a manter o bem-estar mental sob controle.

Design premium com tela de vidro 3D em preto puro e corpo metálico ultrafino

Equipado com uma tela AMOLED de cores vivas e atraentes, a série Zepp E vem em dois formatos de mostrador de relógio incomuns: redondo e quadrado. A tela de vidro curva em 3D sem moldura em preto puro é trabalhada em formato perfeito, com linhas suaves e elegantes de todos os ângulos, o que lhe confere visual e toque fino e incrivelmente elegante. O vidro em 3D e a parte de trás em aço inoxidável polido são perfeitamente fundidos, tornando o relógio ultrafino. Com dezenas de mostradores[6] e vários designs e cores de pulseiras, como metal, couro e fluorelastômero[7], há algo para todos os estilos e gostos. Com apenas 9 mm de espessura, a série Zepp E é excepcionalmente confortável e leve para usar dia e noite, podendo durar até 7 dias[8] com uma única carga completa.

Registre sua atividade física e acompanhe seu progresso em 11 modalidades esportivas

A série Zepp E tem 11 modos esportivos, entre eles, caminhada, corrida em ambiente interno e externo, ciclismo, natação em piscina, escalada e até mesmo esqui. Com resistência à água em profundidade de até 5ATM, os usuários também podem monitorar seu desempenho embaixo d'água. Para os fãs de bem-estar mais aventureiros, a Zepp E também vem com monitoramento de SpO2, um importante indicador de saúde, especialmente em ambientes de altitude alta e baixo nível de oxigênio ou durante a prática de esportes de alta intensidade, como maratonas ou exercícios rigorosos na academia.

Veja como a sua atividade física afeta o seu corpo com a inteligência de atividades pessoais

A variedade de modos de treino profissional da série Zepp E ajuda os usuários a acompanhar e melhorar seu desempenho durante a atividade física, enquanto a plataforma de avaliação de saúde Personal Activity Intelligence (PAI[9]) (inteligência de atividades pessoais) transforma informações sofisticadas sobre a frequência cardíaca do usuário e os níveis de atividade diária em uma única métrica, oferecendo pontuação fácil de entender para ajudar a orientar os usuários sobre suas condições físicas. Para incentivar ainda mais as pessoas a terem estilo de vida ativo e saudável, a série Zepp E permite que os usuários definam metas de atividades físicas diárias, entre elas, os passos e as calorias queimadas. Também oferece recursos completos de acompanhamento de condicionamento físico, bem como lembretes para se levantar após longos períodos de inatividade.

Companheiro de vida no seu pulso o tempo todo

Além dos recursos de acompanhamento da saúde e condicionamento físico, a série Zepp E é um companheiro de vida inteligente, permitindo aos usuários usar cronômetros, despertadores e até mesmo consultar a previsão do tempo, bem como receber notificações quando novas ligações ou mensagens de texto chegam em seus smartphones. Para aqueles que dependem da música para fazer atividade física, o controle de música por bluetooth permite aos usuários reproduzir, pausar ou pular músicas pelo relógio durante o exercício, sem ter que tirar o telefone do bolso.

A série Zepp E estará disponível nos EUA com preço inicial de US$ 249, a partir de 25 de agosto de 2020, e no dia 1º de setembro de 2020 no Reino Unido, a partir de £ 209. Para ver especificações detalhadas do produto e obter mais informações, visite https://www.zepp.com/us/zepp-e .

Reino Unido: encomende agora; a partir de £ 209,00, pelo site https://uk.zepp.com/ .

EUA, encomende em breve; a partir de US$ 249,99, pelo site https://us.zepp.com/ .

Sobre a Zepp

Por ser uma marca de nível profissional para a gestão digital do bem-estar dos usuários, a Zepp se beneficia do seu sistema algorítmico de inteligência artificial para disponibilizar soluções digitais de saúde às pessoas do mundo todo. Do monitoramento tradicional da saúde e atividade física até análises e alertas antecipados sobre o estado de saúde, a Zepp tem o compromisso de ajudar os usuários a melhorar sua qualidade de vida. A empresa acredita no uso da tecnologia para melhor gerenciar o bem-estar e auxiliar as pessoas a terem uma vida mais plena. Assim, a missão da Zepp é "desenvolver continuamente novas tecnologias e usar recursos de análise de dados precisos para ajudar as pessoas a cuidar da sua própria saúde".

Declarações:

1. As imagens do produto e o conteúdo da tela nas páginas acima são apenas para fins ilustrativos. O produto real (incluindo a aparência, cor e o tamanho) e o conteúdo da tela (inclusive o plano de fundo, a interface do usuário e as imagens) podem ser ligeiramente diferentes, portanto, o produto real deve prevalecer.

2. Para fornecer as informações, especificações e características mais precisas do produto, a empresa pode ajustar e revisar as descrições de texto, imagens e outros conteúdos nas páginas acima a qualquer momento, a fim de corresponder ao desempenho real do produto, às especificações, aos índices, às peças e outras informações. Devido às mudanças em tempo real nos lotes de produtos e nos fatores de produção e fornecimento, você não será notificado especificamente no caso de modificações e ajustes necessários descritos acima.

-FIM-

Para perguntas, entre em contato com o escritório de imprensa da Zepp pelo e-mail [email protected].

[1] De acordo com o padrão GB/T 30106-2013/ISO 22810:2010, a série Zepp E oferece resistência à água em nível de 5 ATM e passou no teste conduzido pelo National Watch Quality Supervision and Inspection Center. O número do relatório é SHES200601029501 (versão redonda) e XRX-ESH-P200407367 (versão quadrada). Pulseiras de couro e metal não podem ser usadas durante natação. Para nadar, você pode escolher a versão de fluoroelastômero ou adquirir uma pulseira de fluorelastômero separadamente entre as pulseiras coloridas da Zepp.

[2] Este produto não é um dispositivo médico. Todas as informações e medições não se destinam a diagnóstico ou monitoramento médico.

[3] Para monitorar o ciclo de sono REM, o modo de acompanhamento da frequência cardíaca do assistente de sono deve estar ativado. Durante o sono REM, seus olhos se movem rapidamente em diferentes direções. Os sonhos normalmente acontecem durante esse ciclo.

[4] Cochilos de menos de 20 minutos durante o dia não são registrados.

[5] O acompanhamento de estresse estará disponível com a atualização OTA.

[6] Cinco mostradores embutidos. Mais mostradores on-line estão disponíveis para download pelo aplicativo da Zepp. Quatro dos mostradores padrão são compatíveis com módulos personalizáveis.

[7] As pulseiras adicionais são vendidas separadamente.

[8] Condições de teste: bateria com vida útil de 7 dias, testada com base em cenário de uso típico: acompanhamento contínuo da frequência cardíaca, monitoramento do sono, medição da saturação de oxigênio no sangue duas vezes por dia, 150 notificações iluminando o mostrador, mostrador ativado 30 vezes por dia pela inclinação do pulso para ver a hora, 5 minutos para outras operações e corrida 3 dias por semana durante 30 minutos. A vida útil da bateria pode variar de acordo com as configurações, condições de funcionamento e outros fatores. Portanto, o resultado real pode ser diferente dos dados de laboratório. Modo de relógio básico: desligue o bluetooth, a frequência cardíaca e outros recursos e levante o pulso para ver o mostrador 100 vezes por dia.

[9] A inteligência de atividade pessoal (PAI) é um indicador de atividade fisiológica. Com base em dados de frequência cardíaca, intensidade de atividade diária e avaliação abrangente dinâmica multidimensional de dados fisiológicos pessoais, o indicador é convertido em um valor PAI intuitivo, usando um algoritmo para ajudá-lo a entender suas condições físicas sem depender de dados únicos. De acordo com os resultados da pesquisa do estudo de condicionamento físico HUNT, manter o valor PAI acima de 100 reduz o risco de morte por doença cardiovascular e aumenta a expectativa de vida. Estudo de condicionamento físico HUNT: um subprojeto do estudo HUNT, foi liderado pelo professor Ulrik Wisloff, da Faculdade de Medicina da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia. Para usar esta função, o monitoramento de frequência cardíaca de dia todo deve estar ativado.

