A Zepp lança um parceiro premium em bem-estar

Fabricado com uma única peça de liga de titânio polido, o Zepp Z é incrivelmente leve e excepcionalmente resistente, e o revestimento nanotecnológico NTC o torna resistente a arranhões. A textura suave e a sensação de luxo do design clássico da coroa, com um mostrador e botões gravados, transformam o controle do seu relógio inteligente em uma experiência intuitiva e contínua.

Com uma tela Always-On (sempre ligada)[1], o Zepp Z permite que você verifique a hora rapidamente, e a prática Health Key[2]permite que você acesse suas métricas de saúde favoritas instantaneamente. A tela de 326 ppi reproduz vividamente um amplo espectro de cores 100% NTSC com um nível extraordinário de detalhes.

Um parceiro de bem-estar completo

O Zepp Z rastreia seus marcadores de saúde 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meio de IA avançada e tecnologia de dados biométricos[3]. Seu sensor ótico BioTracker™ 2.0 PPG monitora sua frequência cardíaca[4] e fornece alertas de frequência cardíaca anormalmente elevada.

O nível de saturação de oxigênio no sangue (SpO 2 )[5] é uma métrica de saúde útil que o Zepp Z pode monitorar a partir do seu pulso.

Para ajudá-lo a entender facilmente sua biometria, o Zepp Z apresenta o PAI™ Health Assessment System (Sistema de Avaliação de Saúde PAI™)[6] que converte seus dados de saúde em um valor único intuitivo após o processamento de frequência cardíaca, atividade e outras métricas de saúde.

O Zepp Z também pode monitorar seu estado de sono por meio dos períodos de sono profundo, leve e REM[7], bem como cochilos na hora de acordar e à tarde entre 11h e 18h, e interpreta as características para fornecer uma pontuação de qualidade do sono.

Usando algoritmos desenvolvidos por você mesmo, o Zepp Z monitora seus níveis de estresse.

Seu companheiro e assistente de fitness inteligente

As configurações de esportes em tempo real monitoram sua frequência cardíaca durante a maioria dos exercícios, fornecendo notificações sobre os níveis de exercício, estágios e as zonas de frequência cardíaca em que você se exercita[8]. E quando você está em movimento e precisa de alguma música, o Zepp Z permite controlar suas faixas favoritas no seu telefone.

O Zepp Z pode durar mais de duas semanas de uso diário típico[9] e por mais de 30 dias[10]apenas com o uso básico.

Ao usar o Zepp Z, você pode usar comandos de voz para interagir com Alexa[11] em seu telefone celular para controlar seus eletrodomésticos inteligentes, definir alarmes e temporizadores, verificar o tempo e muito mais. O assistente de voz off-line embutido[12] também suporta 58 comandos de voz para que você possa interagir com o Zepp Z e manter o controle a qualquer hora e em qualquer lugar.

Zepp – com você em todos os momentos

A marca Zepp foi fundada no Vale do Silício em 2010 e rapidamente se tornou a marca preferida para atletas que buscam melhorar seu desempenho. Agora, em 2020, a Zepp começa um novo capítulo com a saúde como missão, impulsionada pela crença no papel que a tecnologia centrada no ser humano pode desempenhar no autoaperfeiçoamento e percebendo o potencial da Internet das Coisas alimentada por IA. A Zepp desenvolve continuamente novas tecnologias, dispositivos e aplicativos para auxiliar os usuários no gerenciamento de sua saúde pessoal.

O aplicativo Zepp em si é uma plataforma para gerenciar o bem-estar pessoal e também conecta a marca irmã Amazfit, que oferece uma linha complementar de relógios inteligentes, pulseiras e wearables da marca, com serviços em nuvem.

A partir de 17 de novembro de 2020, o Zepp Z, com seu corpo de metal leve de toque premium, recursos digitais de saúde e mostrador de relógio facilmente personalizável, estará disponível pela primeira vez no site oficial da Zepp (www.zepp.com) com preço inicial de US$ 349.

[1] "Tela sempre ligada" é um recurso que permite ao relógio exibir informações do sistema quando a tela está ligada e exibir a hora quando a tela está desligada. Para ativar esse recurso, defina manualmente o modo AOD. [2] Suportado por atualização OTA. A chave de saúde só será acionada quando o relógio estiver na tela inicial. Você pode personalizar a tecla para medir a frequência cardíaca, o SpO 2 ou o nível de estresse. [3] Este produto não é um dispositivo médico. Os dados e resultados do teste são apenas para referência e não se destinam a diagnóstico ou monitoramento médico. [4] O recurso de detecção de frequência cardíaca de 24 horas exige que o usuário configure e ative o recurso de "detecção de saúde cardíaca"; o monitoramento de frequência cardíaca de 24 horas é compatível com o aplicativo e o valor mínimo pode ser definido para 1 minuto; este recurso não pode ser usado para fins médicos ou como base para diagnósticos médicos. Os resultados da detecção são fornecidos apenas para referência. Consulte instituições médicas profissionais se não se sentir bem. [5] O nível de SpO 2 pode afetar o nível de oxigênio em vários órgãos. Se o nível estiver muito baixo, pode causar tonturas, dores de cabeça ou parada cardíaca. Este produto não é um dispositivo médico. Os dados de medição são destinados exclusivamente para fins de referência e não podem ser usados para diagnóstico profissional ou monitoramento de condições médicas. Além disso, a precisão dos dados será afetada se a área do sensor entrar em contato com a pele tatuada, pigmentada ou com tons profundos. Para medir o SpO 2 , mantenha o seu braço imóvel. [6] O HUNT Fitness Study indica que as pessoas que mantêm uma pontuação PAI™ de 100 ou mais apresentam menor risco de hipertensão, doenças cardíacas e diabetes tipo 2. Estudo de Condicionamento Físico HUNT: este estudo foi conduzido pelo Professor Ulrik Wisloff da Faculdade de Medicina da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia. Levou mais de 35 anos para ser concluído e teve mais de 230 mil participantes. [7] O período de movimento rápido dos olhos, também conhecido como REM, é a base do ritmo biológico normal e da sustentação da vida dos mamíferos. É responsável por cerca de 20% a 25% de todo o ciclo de sono noturno. É caracterizado pelo movimento rápido dos olhos, atividade EEG de baixa amplitude e frequência mista e relaxamento da tensão muscular. Para monitorar seu ciclo REM, o modo de assistente de sono e o acompanhamento da frequência cardíaca devem estar ativados. [8] Não aplicável a exercícios subaquáticos. [9] Condições de teste: o monitoramento da frequência cardíaca e o monitoramento do sono estão ativados e a SpO 2 é medida duas vezes ao dia. Todos os dias, a tela é ligada e exibe 150 mensagens, e o usuário levanta o pulso 30 vezes para verificar a hora. Outras operações não duram mais do que 5 minutos de cada vez. O usuário se exercita três vezes por semana e corre 30 minutos a cada vez, com o GPS habilitado. A vida útil da bateria é afetada por vários fatores e a quantidade real de tempo pode ser ligeiramente diferente do valor nominal. [10] A duração da bateria refere-se à seguinte condição: Bluetooth, monitoramento de frequência cardíaca e outros recursos estão desligados. O usuário levanta o pulso para ligar a tela 100 vezes ao dia. A vida útil da bateria é afetada por vários fatores e a quantidade real de tempo pode ser ligeiramente diferente do valor nominal. [11] A Alexa será compatível com a atualização OTA. A Alexa não estará disponível em todos os países/regiões. Para conferir os países/regiões disponíveis, os idiomas suportados e como ativar e usar a Alexa em seu Zepp Z, visite support.zepp.com. [12] O assistente de voz off-line suporta apenas comandos de voz em inglês .

FONTE Zepp

