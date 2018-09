A Zeropark lança os Push Ads

Os Push Ads são um formato de anúncio nativo de alto desempenho fornecidos em computadores e celulares, no formato de notificação de push, um alerta altamente atraente o qual, ao ser clicado, redireciona o destinatário para a oferta da promoção.

Até o presente, a Zeropark, uma plataforma de troca de anúncios ofereceu aos seus clientes três tipos de formatos de publicidade: anúncios do tipo pop-up de página inteira, redirecionamento para domínio estacionado e anúncios nos aplicativos. Através da introdução dos Push Ads, a Zeropark está agora ampliando consideravelmente seu inventário, permitindo que os anunciantes acrescentem ao seu pacote de marketing um canal novo e altamente eficiente para atrair e conservar os clientes. E, com mais de 300 milhões de assinantes já registrados, através dos sites de publicação, com o lançamento dos Push Ads, a Zeropark deverá agora se tornar a maior fornecedora mundial de publicidade através de notificação por push.

Uma das principais vantagens dos Push Ads é a experiência do usuário. Com base em preferências pré-estabelecidas, o destinatário do anúncio recebe ofertas relevantes não intrusivas, mesmo quando o destinatário não estiver navegando. Isso significa que os anunciantes podem atingir com precisão um público altamente interessado e gerar resposta instantânea.

Os Push Ads, que já dominam nos setores do comércio eletrônico, turismo e serviços, fornecem taxas de cliques sem comparação, muito acima de 10% - e, desta forma, superando facilmente os formatos tradicionais de anúncios. Os Push Ads são uma opção eficiente para qualquer campanha, desde o reconhecimento da marca até a captação e retenção de novos clientes.

"A abertura de nossas portas para a publicidade através de anúncios por push é um momento decisivo para a Zeropark, na medida em que ela permite, de forma fácil e efetiva, que os profissionais do marketing digital alcancem desempenho sem precedentes", disse Mateusz Drela, diretor gerente da Zeropark. "Adicionalmente, além de dar apoio aos Push Ads, estamos agora também nos tornando seu maior fornecedor no mercado, com uma base de dados de mais de 300 milhões de inclusões. Por último, mas não menos importante, na medida em que os Push Ads são naturalmente nativos para os interesses dos usuários e já que os usuários estão em completo controle de suas assinaturas, nossa solução cumpre totalmente o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) e assegura tráfego de alta qualidade, livre de robôs".

"Tráfego inválido e fraudes nos anúncios ainda são alguns dos maiores desafios do setor de publicidade. A Codewise utiliza filtragem de robôs tanto manual quanto automatizada, bem como soluções de terceiros para fornecer aos nossos clientes tráfego da mais alta qualidade", disse o Dr. John Malatesta, presidente e executivo-chefe de receitas da Codewise. "Nosso investimento em Push Ads permite que os profissionais de marketing digital evitem as fraudes nos anúncios e alcancem níveis sem precedentes de escalabilidade. Ao se tornar a maior fornecedora de anúncios por push de todo o mundo, a Codewise continua a impulsionar seu crescimento exponencial, o qual já trouxe para nossa empresa um amplo reconhecimento como uma das empresas de tecnologia de crescimento mais rápido do mundo".

Sobre a Codewise

Fundada em 2011, a Codewise é a principal fornecedora do setor de soluções de medição e gestão de anúncios on-line acionadas por inteligência artificial (IA) para profissionais de marketing digital. Em 2017 e 2018, a Codewise foi reconhecida como uma das empresas de tecnologia de crescimento mais rápido na Europa, de acordo com o Financial Times e a Deloitte. As soluções da Codewise ajudam a milhares de empresas em 190 países a monitorarem, medirem e otimizarem bilhões de dólares de gastos em publicidade, aumentando sua eficiência e retornos nos investimentos como nunca havia acontecido anteriormente. A Codewise está atualmente monitorando mais de US$ 2,5 bilhões de anúncios digitais para algumas das maiores marcas e agências de publicidade de todo o mundo, incluindo US$ 400 milhões de gastos em anúncios no Facebook. Saiba mais no endereço www.codewise.com

Sobre a Zeropark

A Zeropark é uma plataforma de troca de tráfego de desempenho que conecta anunciantes, afiliados e equipes de compra de mídia a fontes de tráfego de alto desempenho, em tempo real. Ela oferece tráfego selecionado em redirecionamento de domínios estacionados, aplicativos móveis e premium pop, incluindo agora os Push Ads (anúncios por push). A plataforma apresenta opções de direcionamento robustas e poderosas ferramentas de otimização, impulsionadas por mecanismos de aprendizagem de máquina, tudo em uma interface de fácil operação. A Zeropark oferece 150 milhões de visualizações de anúncios todos os dias. Saiba mais no endereço www.zeropark.com.

