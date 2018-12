A Zippo comemora o seu "clique" assinatura ao receber a marca registrada do som

SÃO PAULO, 5 de dezembro de 2018 /PRNewswire/ -- A clássica marca norte-americana Zippo hoje anunciou a marca registrada sonora de seu icônico isqueiro à prova de vento. Tendo se infiltrado na cultura popular por mais de oito décadas, aparecendo em mais de 2.000 filmes, inúmeros videoclipes e tendo se destacado em festivais e shows, o isqueiro Zippo conquistou os corações e mentes das pessoas no mundo todo.

O "clique" do isqueiro Zippo agora está oficialmente entre os sons mais reconhecidos do mundo. Concedida primeiramente nos Estados Unidos, com outros mercados por vir, a marca registrada recebeu reconhecimento pelo cuidadoso processo de fabricação da Zippo, que produz o som altamente distinto, sinônimo do isqueiro à prova de vento. Ele se junta a uma linha exclusiva de outras marcas registradas de sons, dentre eles, o assovio Mockingjay, de Jogos Vorazes, e o famoso rugido do leão da MGM.

Em 2018, a Zippo continua a aparecer em todos os aspectos da cultura popular, mais recentemente, se infiltrando no fenômeno global de ASMR (Resposta Autônoma do Meridiano Sensorial). Caracterizado por sons e visuais suaves, o conteúdo ASMR dominou o mundo de repente, com o YouTube inundado por vídeos de sons sensoriais evocativos. De gravações de vozes sussurrando e o áudio elevado de objetos cotidianos, ao triturador de gelo que dá arrepio na espinha, até o som de afofar travesseiros.

Há muito que os fãs e colecionadores do isqueiro Zippo perceberam a satisfação irresistível de abrir a tampa e acender a chama à prova de vento e, agora, os criadores da ASMR e sua respectiva comunidade estão indo além, usando os isqueiros Zippo para encantar os ouvidos de seu público. Com o isqueiro à prova de vento da Zippo aparecendo em conteúdo de ASMR no mundo todo e para comemorar a notícia da marca registrada, a Zippo e o BuzzFeed se uniram para explorar mais a tendência.

Disponível exclusivamente no canal do BuzzFeed, no YouTube, a partir de hoje - https://youtu.be/sF9Uv6tqNxw - os vídeos documentam as primeiras experiências de pessoas criando seu próprio conteúdo de ASMR e os gatilhos que afetam as pessoas em níveis muito individuais.

Lucas Johnson, gerente de marca sênior de marketing global da Zippo, comenta: "As pessoas reconheceram o inconfundível "clique" do isqueiro Zippo por décadas e, agora, uma nova pesquisa revelou que mais de três quartos dos adultos instantaneamente conseguiriam reproduzir o som. É um momento empolgante para a empresa receber essa marca registrada em reconhecimento à nossa assinatura sonora".

