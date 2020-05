A Zoomlion produz o primeiro caminhão-guindaste puramente elétrico do mundo, assume a liderança na construção de proteção ambiental no setor de máquinas

"Formamos parceria com os fornecedores líderes mundiais de peças de energia verde e personalizamos os cenários de uso e condições de trabalho de caminhões-guindaste. Equipamos o caminhão-guindaste com bateria de densidade LFP de alta armazenagem de energia, a qual é a mais segura do mundo", revelou o Sr. Wang Qitao, diretor técnico da divisão de guindastes de engenharia da Zoomlion. "A carroceria e o chassis utilizaram uma estratégia ZIC de controle inteligente colaborativo, a qual combina perfeitamente o sistema de gerenciamento de alta eficiência de energia TCEMS com um sistema de gerenciamento de bateria BMS".

O caminhão-guindaste ZTC250N-EV de 25 toneladas puramente elétrico mantém força dinâmica em funcionamento e é mais econômico e ecológico do que outros caminhões-guindaste no mercado. O caminhão-guindaste pode atingir uma velocidade máxima de 90 km/h (56 mph) e a capacidade de inclinação máxima chega a 50%. Seu custo total de energia pode ser reduzido para apenas 35% de outros produtos movidos por combustível na mesma classe com emissões zero. O som do veículo durante a direção e operação não ultrapassa 65 dB. O sistema de controle inteligente instalado também permite controle de alta precisão para o veículo.

O ZTC250N-EV pode fornecer mais de 260 km (160 milhas) de alcance, o que atende as exigências da maioria das operações de construção. Ele se adapta às tomadas de carregamento e tomadas industriais padrão, o que acomoda as necessidades dos clientes para o carregamento.

A produção do ZTC250N-EV é o resultado da filosofia da Zoomlion de desenvolvimento sustentável, o que significa muito para a economia de energia e redução de emissões, também demonstrando a P&D e a capacidade de inovação da Zoomlion.

"Estabelecemos uma equipe especializada em 2018, composta de pessoal dos departamentos de pesquisa, engenharia, manufatura e controle de qualidade, e completamos a produção do caminhão-guindaste dentro de dois anos", disse o Sr. Wang.

Fundada em 1992, a Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK) é uma empresa fabricante de equipamentos de alta qualidade, que integra máquinas de engenharia, máquinas agrícolas e serviços financeiros. A empresa vende atualmente mais de 600 produtos de ponta, de 55 linhas de produtos, cobrindo dez categorias importantes.

