A ZTE e a China Mobile capacitam os primeiros eventos esportivos em 5G da China com soluções de TV ao vivo em 5G

SHENZHEN, China, 9 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), uma provedora líder internacional de soluções de tecnologia de telecomunicações, empresariais e de consumo para a Internet móvel, anunciou hoje que a ZTE e a Filial de Shanxi da China Mobile transmitirão a segunda edição dos Jogos da Juventude Nacional da China com soluções integradas de TV ao vivo em 5G. Com a tecnologia 5G da ZTE amplamente adotada na coleção, edição, difusão e transmissão de vídeos para a transmissão ao vivo da segunda edição dos Jogos da Juventude Nacional, esse é o primeiro evento esportivo da China com a tecnologia 5G.

A solução Sistema Interno Inteligente Digital 5G-QCell da ZTE cobre vários dos principais locais, incluindo o estádio principal. Essa solução proporciona uma experiência inovadora de visualização, fornecendo para o público três cenários distintos em 5G, incluindo visualização em vários ângulos, zoom flexível e perspectiva livre, atendendo completamente as necessidades personalizadas do público para assistir ao jogo.

Apoiadas por tecnologias tais como MEC e codificação de baixa latência, as soluções de TV ao vivo em 5G da ZTE reduzem a latência de ponto-a-ponto ao vivo para menos de 1 segundo, portanto o público fora do local pode assistir aos jogos em tempo real.

Além disso, através de tecnologias líderes do setor de produção e reprodução de vídeos, os espectadores no local podem desfrutar de uma experiência de visualização,no aplicativo, de transmissão ao vivo em vários ângulos.

Adicionalmente, os assinantes da IPTV da Filial de Shanxi da China Mobile poderão também acessar os jogos ao vivo em UHD em vários ângulos e em tempo real, na plataforma da IPTV, assistindo ao jogo em alta definição a partir de quatro ângulos diferentes de visualização e, desta forma, fornecendo aos assinantes uma experiência personalizada para assistirem aos jogos.

Ao mesmo tempo, a ZTE fornecerá a solução de implementação 5G-QCell para a futura expansão da capacidade da rede e novas funções de serviços, tais como MEC e Serviços Baseados no Local (LBS). Até agosto, a ZTE enviou mais de 80.000 produtos 5G-QCell para todo o mundo.

Em maio de 2019, a ZTE assinou um acordo de cooperação estratégica com a Agência de Esportes da Província de Shanxi, com a Estação de Rádio e TV de Shanxi e com a Filial de Shanxi da China Mobile, em uma proposta para criar uma experiência distinta de transmissão ao vivo para os primeiros jogos esportivos nacionais da China em 5G.

A aplicação das soluções de TV ao vivo em 5G na segunda edição dos Jogos da Juventude Nacional estabelece um excelente exemplo para a transmissão ao vivo de eventos esportivos no futuro. Com a implementação de ampla escala de redes 5G e com o vigoroso desenvolvimento de tecnologias de vídeo 8K/VR/AR, a ZTE continuará a promover a comercialização da TV ao vivo em 5G em colaboração com parceiras, explorando as soluções de transmissão ao vivo, aplicações industriais e cooperação profunda entre os participantes da indústria no cenário da tecnologia 5G.

