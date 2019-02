A ZTE marcará presença como um dos principais impulsionadores do desenvolvimento global de 5G no MWC 2019 com ampla exibição de experiências 5G de alto nível

SHENZHEN, China, 22 de fevereiro de 2019 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), importante fornecedora internacional de soluções de tecnologia de telecomunicações, empresarial e do consumidor para a internet móvel, anunciou hoje atualizações detalhadas sobre a exibição do seu mais recente desenvolvimento comercial de tecnologias 5G de ponta a ponta no Mobile World Congress 2019 (MWC - Congresso Mundial de Tecnologias Móveis), que começará dia 25 de fevereiro de 2019. A empresa também compartilhará informações e exibirá suas melhores práticas de negócios na exploração de novos serviços 5G e na colaboração com operadoras globais na implantação de redes.

Durante o MWC, a ZTE também revelará seu primeiro e principal dispositivo 5G, programado para ser lançado nos mercados europeu e chinês no primeiro semestre de 2019. A mais recente série Blade V10 da ZTE também será lançada, reforçando o compromisso contínuo da ZTE de fornecer experiências inigualáveis aos jovens consumidores no mundo todo. Outras demonstrações técnicas interessantes incluem as soluções CPE (Indoor Customer Premises Equipment), Internet das Coisas (IoT), Internet de Veículos (IoV) e banda larga móvel (MBB).

Alinhada com o tema do evento deste ano, "Intelligent Connectivity" (conectividade inteligente), a ZTE também destacará suas redes minimalistas inteligentes de ponta a ponta, com total capacitação de serviços e construção de biosfera, desempenho superior, arquitetura mínima, além de rede de acesso por rádio 5G (RAN) convergente inteligente e ágil.

A ZTE também mostrará sua solução Unisite, que implanta produtos de estação base em série. Definidos por suas capacidades de alta integração, alto desempenho, multifrequência e multimodo, esses produtos são criados para as operadoras de telecomunicações que estão prontas para executar seus desenvolvimentos comerciais em 5G. A solução Unisite simplifica a implementação da rede 5G, reduzindo custos e aumentando a eficiência. Aproveitando as arquiteturas baseadas em serviços (SBA), a primeira solução 5G Common Core da ZTE e do setor é compatível com acesso total e convergência de redes 2G/3G/4G/5G/fixas, bem como 3GPP R15 SA e NSA, permitindo a implementação da arquitetura em uma única etapa.

A ZTE é a melhor e está pronta para o desenvolvimento comercial completo de 5G. A empresa concluiu a primeira verificação do mundo de serviços locais 5G de ponta a ponta baseada em terminais móveis 5G, solidificando sua posição na vanguarda das soluções 5G. Na liderança da área, a ZTE continua comprometida em trabalhar com parceiros do setor para a criação de um ecossistema mais aberto, promovendo a implantação comercial de 5G e estabelecendo sistemas de segurança e conformidade de rede.

"Com vantagens de ponta a ponta em tecnologia, a ZTE se dedica à criação de uma rede sem fio caracterizada por serviços 5G excelentes e abundantes, operações e manutenção de 5G excelente e inteligente, e ainda a melhor implementação 5G simples para operadoras na era 5G", disse Cui Li, vice-presidente da ZTE Corporation. "Com uma série de produtos comerciais compatíveis com todas as Tecnologias de Acesso por Rádio (RAT) e todos os cenários, a ZTE poderá construir redes simples e convergentes para operadoras no mundo todo. Com o poder da Inteligência Artificial (IA), a ZTE está utilizando a inteligência onipresente para construir uma rede 5G ultrainteligente sob demanda, com melhorias sem precedentes no desempenho e na eficiência".

Linha abrangente de soluções ZTE no MWC 2019

A ZTE está posicionada de forma única para oferecer suporte total ao processo de comercialização 5G global, com seu conjunto abrangente de soluções de ponta a ponta, que ajuda as operadoras a criar redes comerciais 5G inteligentes e simples. No MWC, a empresa compartilhará a experiência prática obtida com a implantação e o gerenciamento de 5G com as operadoras, para demonstrar totalmente as capacidades comerciais das redes Standalone (SA) e Non-standalone (NSA). Dentre elas:

a transmissão ao vivo da solução combinada 5G e Multi-access Edge Computing (MEC) da ZTE para instalações esportivas e estádios. O público assistirá a uma experiência audiovisual de replay instantâneo de vários ângulos de baixa latência em ação;

um resumo dos aplicativos de realidade virtual em nuvem (RV) da ZTE, projetos de redes inteligentes personalizadas e aplicativos de fabricação inteligente 5G, com grande largura de banda, baixa latência e alta confiabilidade;

o desempenho de um robô baseado em 5G, que é conectado remotamente ao seu operador através de uma rede 5G ao vivo, com controle em tempo real, até o milésimo de segundo, culminando na apresentação de uma dança homem-máquina;

na segunda-feira, 25 de fevereiro, das 15h às 19h (do horário central da Europa), a ZTE e a GSMA serão anfitriãs conjuntas da Cúpula 5G 2019, no hall 8, onde os convidados e parceiros do setor discutirão a configuração do futuro do 5G por meio da implantação de redes 5G e da inovação do modelo de negócio.

Na vanguarda do 5G com a ZTE

O primeiro passo na criação de uma rede 5G é a seleção da tecnologia de transporte. Os três principais cenários de uso do 5G determinarão a direção da inovação em termos de melhorias e atualizações na infraestrutura de rede. Para estabelecer as bases para a era 5G, a ZTE investiu pesadamente em vários níveis de infraestrutura de rede:

tecnologias de transporte 5G : o produto de ponta a ponta de transporte completo 5G da ZTE está pronto para comercialização e é equipado com as principais tecnologias que abrangem latência de encaminhamento, fatiamento de rede, precisão ultra-alta, sincronização de relógio e assim por diante;

redes ópticas : a ZTE melhorou amplamente o desempenho de transmissão de redes em mais de 100G e a implantação de sua tecnologia patenteada. É também o único fabricante capaz de fornecer até 200G sem regeneração na rede de Wavelength-Division Multiplexing (WDM) do backbone. A principal plataforma de acesso óptico de última geração, a TITAN, equipada com o mais alto nível de capacidade e integração, lidera o setor em integração intergeracional, convergência móvel fixa e convergência de TIC. Também é aproveitada para simplificar a infraestrutura de acesso e otimizar a experiência do usuário final;

redes de conteúdo : a ZTE continua a liderar a integração da tecnologia Content Delivery Network (CDN), com capacidade global superior a 100 milhões de usuários, enquanto a inovação na arquitetura 5G apoia a evolução contínua da rede de conteúdo e os novos cenários de negócios.

A ZTE tem o comprometimento de construir um ecossistema 5G e resolver todos os desafios técnicos que surgirem durante a transição, fornecendo soluções de ponta a ponta: desde chipsets (componentes eletrônicos), tecnologias básicas e produtos de ponta a ponta em série até convergência de rede, evolução no longo prazo (LTE), aplicativos de inteligência pan-artificial e exploração de aplicativos 5G. Em colaboração com a ZTE, as operadoras poderão criar uma rede comercial extremamente simples e altamente inteligente, que oferece experiências 5G positivas e incomparáveis.

Sobre a ZTE

A ZTE é fornecedora de sistemas avançados de telecomunicações, dispositivos móveis e soluções de tecnologia empresarial para consumidores, operadoras, empresas e clientes do setor público. Parte da estratégia da ZTE é estar comprometida em fornecer aos clientes inovações integradas de ponta a ponta, para oferecer excelência e valor, à medida que os setores de telecomunicações e tecnologia da informação convergem. Listada nas bolsas de valores de Hong Kong e Shenzhen (código da ação H: 0763.HK/código da ação A: 000063.SZ), os produtos e serviços da ZTE são vendidos para mais de 500 operadoras em mais de 160 países. A ZTE destina 10% de sua receita anual para pesquisas e desenvolvimento e tem funções de liderança em organizações internacionais de definição de padrões. A ZTE está comprometida com a responsabilidade social corporativa e é membro do Pacto Global da ONU. Para obter mais informações, visite o site www.zte.com.cn.

