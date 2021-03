A Zymo Research oferece detecção em nível comunitário de SARS-CoV-2, bem como rastreamento de variantes com o serviço de testes de águas residuais Environ™ COVID-19

O serviço de testes Environ™ COVID-19 utiliza amostras diárias de águas residuais para fornecer às instituições os meios para monitorar os níveis de casos e variantes da covid-19. Os participantes receberão dispositivos de coleta, permitindo envio diário de amostras de águas residuais, bem como materiais para remessa noturna segura e paga antecipadamente. No prazo de 24 horas após envio de amostras, os usuários receberão um relatório eletrônico contendo a análise de estimativa de tendências e casos. Os dados relativos a variantes de SARS-CoV-2 serão processados semanalmente. São apresentadas estimativas de casos, bem como as tendências diárias de concentração e a detecção de cepas de variantes dignas de preocupação, relacionadas às encontradas no Brasil, no Reino Unido e na África do Sul. Um cientista de águas residuais da Zymo Research Environ™ conduz cada etapa do processo, desde a coleta de amostras até a interpretação dos resultados.

"As variantes da covid-19 representam um risco significativo para as estratégias de vacinação, tornando fundamental, mais do que nunca, que haja vigilância rápida e confiável das variantes de SARS-CoV-2", afirmou Michael Lisek, gerente de projetos de microbiota ambiental da Zymo Research. "Somos gratos pela oportunidade de ajudar universidades, agências de saúde pública e comunidades com recursos limitados de teste a monitorar casos e variantes de covid-19 em escala, de uma forma que não havia sido possível anteriormente."

Instituições de ensino superior, escolas com alojamento no campus, casas de repouso, presídios e hospitais são ideais para testes de águas residuais devido à necessidade de monitoramento focado de populações com maior risco de infecção por covid-19. Por amostragem em águas residuais oriundas de situações de vida em grupo, as organizações podem identificar rapidamente, com o serviço de testes de águas residuais Environ COVID-19™, os surtos de covid-19 até uma semana antes que os casos sintomáticos apareçam. Os dados do serviço podem ser utilizados para orientar estratégias de saúde para instituições públicas e privadas.

À medida que a implementação da vacina continuar, o serviço de testes de águas residuais Environ™ COVID-19 desempenhará um papel essencial no controle da pandemia da covid-19, oferecendo percepções sobre variantes e níveis de caso presentes nas comunidades. Para mais informações e preços, acesse o site da Zymo Research ou entre em contato pelo e-mail [email protected].

Informações sobre a Zymo Research Corp.

A Zymo Research é uma empresa de capital fechado que atende à comunidade científica e de diagnósticos com ferramentas de biologia molecular de última geração desde 1994. "A beleza da ciência é simplificar as coisas" é o lema da empresa, que se reflete em todos os seus produtos, desde epigenética até tecnologias de purificação de DNA/RNA. Historicamente reconhecida como líder em epigenética, a Zymo Research está rompendo fronteiras com novas soluções para coleta de amostras, medições de microbiomas, dispositivos de diagnóstico e tecnologias de NGS que são de alta qualidade e simples de usar. Siga a Zymo Research no Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram.

Para obter mais informações sobre os produtos da Zymo Research para covid-19, acesse os links a seguir:

