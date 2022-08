A3: STILL ALIVE ADICIONA NOVO SERVIÇO DE STAKING, EVENTOS E RECOMPENSAS NA BLOCKCHAIN NA ATUALIZAÇÃO MAIS RECENTE DO JOGO

LOS ANGELES, 25 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Netmarble, desenvolvedora e editora líder de jogos móveis, lançou uma nova atualização de seu RPG móvel de mundo aberto do gênero fantasia sombria, A3: Still Alive, apresentando um novo serviço de staking ITU por meio do aplicativo MARBLEX WALLET. Os jogadores podem participar de outros conteúdos do jogo, como uma nova boss battle e eventos com tempo limitado para obter recompensas especiais.

A partir de hoje, o serviço de staking ITU já está aberto para usuários no aplicativo MARBLEX WALLET. As promoções e recompensas por tempo limitado incluem:

Staking Pre-Season (25/8 - 29/8): durante esta pré-temporada, a comissão será reduzida para 3% (3% do total de staking), que será de 5% em temporadas normais de staking.

durante esta pré-temporada, a comissão será reduzida para 3% (3% do total de staking), que será de 5% em temporadas normais de staking. Staking Season 1 (29/8 - 24/10): MBXL (token de ponte para MBX) serão concedidos como recompensas com base em sua taxa de porcentagem anual (APR) do valor total de depósito.

MBXL (token de ponte para MBX) serão concedidos como recompensas com base em sua taxa de porcentagem anual (APR) do valor total de depósito. Reclamação de recompensa: enquanto as recompensas puderem ser adquiridas durante a temporada de staking e após o seu término, informações detalhadas poderão ser encontradas em: https://inetrium.marblex.io/en/staking.

Para comemorar a mais recente atualização do jogo, os jogadores podem participar de vários eventos dentro do jogo e receber recompensas especiais, como:

Golden Capsule Draw Season 2: os jogadores podem ganhar um acessório de nível 5 , bem como a Boss Substat Changing Stone.

os jogadores podem ganhar um , bem como a Evento Rock Paper Scissors Challenge: os jogadores que ganharem quatro vezes consecutivas ao adquirir o bilhete do desafio Rock Paper Scissors, dependendo do número de vitórias consecutivas, poderão ganhar o Lv. 220 Legendary Equipment Selection Chest.

os jogadores que ganharem quatro vezes consecutivas ao adquirir o bilhete do desafio Rock Paper Scissors, dependendo do número de vitórias consecutivas, poderão ganhar o Evento Boss Head-to-head: derrote o chefe obtendo a Roanmont Boss Attack Coin na Inetrion Ore Shop ou da atividade do dia. Os jogadores poderão desbloquear o High Grade Soul Runner Raffle Ticket , o High Grade Shu Raffle Ticket , o Lv. 220 Legendary Equipment Selection Chest e muito mais.

derrote o chefe obtendo a na Inetrion Ore Shop ou da atividade do dia. Os jogadores poderão desbloquear o , o , o e muito mais. Evento Igoa 7-Day Check-in: um Ancient Egg será dado aos jogadores que fizerem check-in durante um período de sete dias.

Ambientado em um mundo de fantasia apocalíptico de espadas e feitiçaria, o A3: Still Alive é uma experiência móvel que envolve diversos gêneros e combina os mundos imensos e vivos dos RPGs de mundo aberto com o combate extremo do gênero Battle Royale. Os jogadores devem ficar atentos em um ambiente sempre aberto de jogador contra jogador (PvP) à medida que lutam contra inimigos em combates de ação intensa e provam sua coragem em diversos modos de PvP e de jogador contra ambiente (PvE). O A3: Still Alive tem uma linda produção com gráficos 3D magníficos com qualidade de console, que ganham vida graças à excepcional otimização do motor Unity.

O A3: Still Alive está disponível para download digital gratuito (com compras dentro do aplicativo) na App Store da Apple e na Google Play em 172 países do mundo. O jogo também está disponível para download como beta aberto para Windows PC no site do A3: Still Alive.

Para mais informações, acesse o site oficial e o fórum, e siga A3: Still Alive no Facebook, Discord, e no YouTube.

Sobre a Netmarble Corporation

Fundada na Coreia em 2000, a Netmarble Corporation é uma das principais desenvolvedoras e editoras que ampliam os limites da experiência de jogos móveis com games altamente inovadores como Marvel Future Revolution, Ni no Kuni: Cross Worlds, Lineage 2: Revolution, The Seven Deadly Sins: Grand Cross, Blade & Soul Revolution e MARVEL Future Fight. Como matriz da Kabam e uma importante acionista da Jam City and HYBE (anteriormente, Big Hit Entertainment), a Netmarble se dedica a entreter o público do mundo todo com diversos games móveis, com base em suas poderosas franquias e colaborações com os titulares de PI no mundo todo. Mais informações podem ser encontradas em http://company.netmarble.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1883465/220823_A3GOB_____PR_______en.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1681510/Netmarble_Logo.jpg

FONTE Netmarble

