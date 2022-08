A3: STILL ALIVE AGREGA NUEVO SERVICIO DE STAKING DE CADENA DE BLOQUES, EVENTOS Y RECOMPENSAS EN LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DEL JUEGO

LOS ÁNGELES, 31 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Netmarble, un desarrollador y editor líder de juegos móviles, lanzó una nueva actualización para su juego de rol (RPG) de fantasía oscura y mundo abierto A3: Still Alive, con un nuevo servicio de staking de ITU a través de la aplicación MARBLEX WALLET. Los jugadores pueden participar en contenido adicional del juego, que incluye una nueva batalla de jefe y eventos por tiempo limitado para obtener recompensas especiales.

A partir de hoy, el servicio de staking de ITU está abierto para los usuarios en la aplicación MARBLEX WALLET. Entre las promociones y recompensas por tiempo limitado se incluyen las siguientes:

Staking pretemporada (25/8-29/8): Durante esta pretemporada, la comisión se reducirá al 3 % (3 % de la cantidad de staking total), que se emitirá al 5 % en las temporadas de staking adecuadas.

Durante esta pretemporada, la comisión se reducirá al 3 % (3 % de la cantidad de staking total), que se emitirá al 5 % en las temporadas de staking adecuadas. Temporada 1 de staking (29/8-24/10): El MBXL (token bridge para MBX) se entregará como recompensas en función de su tasa de APR (porcentaje anual) del monto total de depósito.

El MBXL (token bridge para MBX) se entregará como recompensas en función de su tasa de APR (porcentaje anual) del monto total de depósito. Canje de recompensa: Si bien las recompensas se pueden adquirir durante y después de terminada la temporada de staking, puede encontrar información detallada en: https://inetrium.marblex.io/en/staking.

Para celebrar la última actualización del juego, los jugadores pueden participar en varios eventos dentro del juego y recibir recompensas especiales, algunas de ellas son:

Temporada 2, sorteo de Golden Capsule: Los jugadores pueden ganar un accesorio de nivel 5 , así como la piedra cambiante Boss Substat.

Los jugadores pueden ganar un , así como la Evento Rock Paper Scissors Challenge: Los jugadores que ganen cuatro veces consecutivas al adquirir el boleto del Rock Paper Scissors Challenge, dependiendo de la cantidad de victorias consecutivas, pueden obtener el cofre legendario de selección de equipamiento nivel 220.

Los jugadores que ganen cuatro veces consecutivas al adquirir el boleto del Rock Paper Scissors Challenge, dependiendo de la cantidad de victorias consecutivas, pueden obtener el Evento Boss Head-to-head: Derrota al jefe al obtener la moneda de ataque Roanmont Boss de la tienda de mineral Inetrion o de la actividad del día. Los jugadores pueden desbloquear el boleto High Grade Soul Runner Raffle , el boleto High Grade Shu Raffle , el cofre legendario de selección de equipamiento nivel 220 y mucho más.

Derrota al jefe al obtener la de la tienda de mineral Inetrion o de la actividad del día. Los jugadores pueden desbloquear el , el , el y mucho más. Evento Igoa de inicio de sesión por 7 días: Los jugadores que inicien sesión durante un período de 7 días recibirán un Huevo Ancestral

Ambientada en un mundo de fantasía apocalíptica con espadas y brujería, A3: Still Alive es una experiencia de géneros combinados para dispositivos móviles que combina los mundos inmensos y vivos de los RPG de mundo abierto con los combates extremos de Battle Royale. Los jugadores deben estar atentos en un ambiente siempre abierto de jugador vs. jugador (PvP) mientras luchan contra los enemigos en intensos combates hack & slash y prueban su temple en una variedad de modos PvP y PvE (jugador vs. ambiente). A3: Still Alive tiene una apariencia maravillosa, con espléndidos gráficos 3D con calidad de consola que cobran vida gracias a la extraordinaria optimización del Unity Engine.

A3: Still Alive está disponible como descarga digital gratuita (con compras dentro de la aplicación) en App Store de Apple y Google Play, en 172 países de todo el mundo. El juego también está disponible para su descarga como Open Beta para Windows PC a través del sitio web de A3: Still Alive .

Para obtener más información, visite el sitio web oficial y el foro, y siga a A3: Still Alive en Facebook, Discord y YouTube.

Acerca de Netmarble Corporation

Creada en Corea en el año 2000, Netmarble Corporation es un importante desarrollador y editor que supera los límites de la experiencia de los juegos móviles con juegos altamente innovadores como Marvel Future Revolution, Ni no Kuni: Cross Worlds, Lineage 2: Revolution, The Seven Deadly Sins: Grand Cross, Blade & Soul Revolution y Marvel Future Fight. Como empresa matriz de Kabam, y uno de los principales accionistas de Jam City e HYBE (antes Big Hit Entertainment), Netmarble trabaja para entretener a audiencias de todo el mundo con una variedad de juegos móviles basados en sus poderosas franquicias y colaboraciones con titulares de propiedad intelectual de todo el mundo. Puede encontrar más información en http://company.netmarble.com

