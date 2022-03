A3: STILL ALIVE APRESENTA REFINARIA INETRIUM ALIMENTADA PELA MARBLEX WALLET EM SUA ATUALIZAÇÃO MAIS RECENTE

Para comemorar as atualizações mais recentes, o evento de colaboração da Netmarble com a KLAYTN está aumentando a expectativa dos jogadores. Trinta e três jogadores serão escolhidos para receber 777 de KLAY nos eventos da Inetrion Ore Shop dentro do jogo. Várias recompensas também estarão disponíveis dentro do jogo para os jogadores que chegarem ao nível 190 e 200 em servidores recém-abertos. Além disso, principalmente aqueles que ligam as MARBLEX Wallets a suas contas receberão um Red Diamond e 1.000 Blue Diamond, além de terem a oportunidade de se tornar um dos 50 vencedores a ganhar cinco KLAY. As atualizações mais recentes e os eventos exclusivos podem ser encontrados no Discord. Confira a visão geral dos eventos deste mês AQUI.

Outros detalhes sobre a nova atualização do A3: Still Alive incluem:

Atividades semanais do servidor: todos os sábados, os jogadores podem obter diretamente Inetrion Ore conquistando os territórios Skad " Sky Isle " e "Floating Island" no modo " Conquest" da Guilda do A3: Still Alive x Guilda Jogador contra Jogador (PvP). Ao vencer o modo, as guildas terão o privilégio de obter uma parte do Inetrion Ore total do servidor como um imposto.

- Nível 3 – nível 190 ou superior, os jogadores podem entrar, sem o PvP habilitado

- Nível 2 – nível 200 ou superior, os jogadores podem entrar, com o PvP habilitado

- Nível 1 – apenas jogadores que conquistaram Skad " Sky Isle " e "Floating Island" pelo modo "Conquest" podem entrar

Ambientado em um mundo de fantasia apocalíptico de espadas e feitiçaria, o A3: Still Alive é uma experiência móvel de gênero cruzado que combina os mundos imensos e vivos dos RPGs de mundo aberto com o combate extremo do gênero Battle Royale. Os jogadores devem estar atentos em um ambiente jogador sempre aberto versus PvP à medida que lutam contra inimigos em combates de ação intensa e provam sua coragem em diversos modos de PvP e jogador contra ambiente (PvE). O A3: Still Alive tem uma linda produção com gráficos 3D magníficos com qualidade de console que ganham vida graças à excepcional otimização do motor Unity.

O A3: Still Alive já está disponível para download digital gratuito (com compras dentro do aplicativo) na App Store da Apple e na Google Play em 172 países do mundo. O jogo também está disponível para download como beta aberto para Windows PC no site do A3: Still Alive.

Para mais informações, acesse o site oficial e o fórum e siga A3: Still Alive no Facebook , Discord e YouTube .

Sobre a Netmarble Corporation

Fundada na Coreia em 2000, a Netmarble Corporation é uma das principais desenvolvedoras e editoras que ampliam os limites da experiência de jogos móveis com games altamente inovadores como Marvel Future Revolution, Ni no Kuni: Cross Worlds, Lineage 2: Revolution, The Seven Deadly Sins: Grand Cross, Blade & Soul Revolution e MARVEL Future Fight. Como matriz da Kabam e uma importante acionista da Jam City and HYBE (anteriormente, Big Hit Entertainment), a Netmarble se dedica a divertir públicos do mundo todo com diversos games móveis, com base em suas poderosas franquias e colaborações com detentores de propriedade intelectual no mundo todo. Mais informações podem ser encontradas em http://company.netmarble.com

