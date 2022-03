A3: STILL ALIVE PRESENTA LA INETRIUM REFINERY IMPULSADA POR MARBLEX WALLET EN LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

Para celebrar las últimas actualizaciones, el evento de colaboración de Netmarble con KLAYTN está impulsando la anticipación de los jugadores. Se seleccionarán 33 jugadores para recibir 777 KLAY a través de los eventos dentro del juego del Inetrion Ore Shop. También están disponibles varias recompensas dentro del juego para los jugadores que alcanzan los niveles 190 y 200 en los servidores recientemente abiertos. Además, quien vincule MARBLEX Wallets a su cuenta recibirá un diamante rojo y 1.000 unidades de diamante azul como recompensa especial, junto con la oportunidad de convertirse en uno de los 50 ganadores de 5 KLAY. Las últimas actualizaciones y los eventos exclusivos se pueden ver a través de Discord, y consulte AQUÍ el resumen de los eventos de este mes.

Otros detalles sobre la nueva actualización de A3: Still Alive incluyen:

Actividades semanales del servidor: Todos los sábados, los jugadores pueden obtener directamente el mineral Inetrion conquistando los territorios Skad " Sky Isle " y "Floating Island" a través de enfrentamientos PvP de gremios en el modo "Conquista" de A3: Still Alive. Al ganar este modo, los gremios tendrán el privilegio de obtener una parte del total del mineral Inetrion del servidor como impuesto.

Inetrion Dungeon: Si usan la protección Radienne, los jugadores pueden recolectar mineral Inetrion en el nuevo calabozo. Hay tres niveles de calabozos que ofrecen tarifas diferentes para obtener mineral Inetrion, tal como se describe a continuación:

- Nivel 3 – Pueden ingresar los jugadores de nivel 190 o superior, sin PvP activado

- Nivel 2 – Pueden ingresar los jugadores de nivel 200 o superior, con PvP activado

- Nivel 1 – Solo pueden ingresar los jugadores que hayan conquistado los Skad " Sky Isle " y "Floating Island" a través del modo "Conquista".

Ambientada en un mundo de fantasía apocalíptica con espadas y brujerías, A3: Still Alive es una experiencia de géneros combinados para teléfonos móviles que combina los mundos inmensos y vivos de los RPG de mundo abierto con los combates extremos de Battle Royale. Los jugadores deben estar atentos en un ambiente siempre abierto de jugador vs. jugador (PvP) mientras luchan contra los enemigos en intensos combates hack & slash y prueban su temple en una variedad de modos PvP o PvE (jugador vs. ambiente). A3: Still Alive tiene una apariencia maravillosa, con espléndidos gráficos 3D con calidad de consola que cobran vida gracias a la extraordinaria optimización del Unity Engine.

A3: Still Alive ahora está disponible en 172 países de todo el mundo como descarga digital gratuita (con compras dentro de la aplicación) en App Store de Apple y en Google Play. El juego también está disponible para su descarga como Open Beta para Windows PC a través del sitio web de A3: Still Alive.

Para obtener más información, visite el sitio web y el foro oficiales, y siga a A3: Sight Alive en Facebook , Discord y YouTube .

Acerca de Netmarble Corporation

Creada en Corea en el año 2000, Netmarble Corporation es un importante desarrollador y editor que supera los límites de la experiencia de los juegos móviles con juegos altamente innovadores como Marvel Future Revolution, Ni no Kuni: Cross Worlds, Lineage 2: Revolution, The Seven Deadly Sins: Grand Cross, Blade & Soul Revolution y Marvel Future Fight. Como empresa matriz de Kabam, y uno de los principales accionistas de Jam City e HYBE (antes Big Hit Entertainment), Netmarble trabaja para entretener a audiencias de todo el mundo con una variedad de juegos móviles basados en sus poderosas franquicias y colaboraciones con titulares de propiedad intelectual de todo el mundo. Puede encontrar más información en http://company.netmarble.com

