AACSB destaca 24 escolas de negócios que geram impacto social positivo

Em conjunto com sua campanha Connected for Better (conectados para melhor), que enfatiza as contribuições positivas da educação de negócios para a sociedade, a iniciativa "Innovations that Inspire" de 2021 da AACSB mostra escolas de negócios que geram impacto positivo por meio de um dos seguintes modos:

Adotar uma posição na interseção entre o meio acadêmico e a prática

Conectar-se com outras disciplinas

Impulsionar a inovação no ensino superior

As inovações em destaque abordam desafios sociais abrangentes, incluindo insegurança alimentar, liderança na pandemia, mudanças climáticas e igualdade de gêneros. Os exemplos incluem:

O Projeto de Rastreamento da COVID-19 da Carlson School of Management da Universidade de Minnesota , que utiliza dados de hospitalização de todos os 50 estados dos EUA para ajudar a quantificar o impacto da COVID-19 em sistemas hospitalares locais, prever necessidades futuras e rastrear mudanças na gravidade da doença.

O desafio de inovação Aquatis Innovation Challenge da IMD, que juntou estudantes de MBA com o maior aquário de água doce da Europa para aumentar o envolvimento dos visitantes após a pandemia.

A Khaddit Beirut da American University of Beirut Suliman S. Olayan School of Business, uma iniciativa nacional única com o objetivo de desenvolver um roteiro liderado pela comunidade e impulsionado localmente para a recuperação após a explosão em Beirute em 4 de agosto de 2020.

"As escolas de negócios em todos os lugares estão definindo objetivos e estratégias de impacto que se alinham com as comunidades que atendem, e os exemplos apresentados na iniciativa "Innovations that Inspire" da AACSB demonstram perfeitamente a educação de negócios como uma força do bem", disse Caryn L. Beck-Dudley, presidente e CEO da AACSB. "Estamos empolgados em homenagear essas 24 escolas de negócios por suas abordagens inovadoras em relação aos desafios da sociedade."

Agora, em seu sexto ano, a iniciativa "Innovations that Inspire" destacou mais de 160 esforços de escolas de negócios que exemplificam abordagens prospectivas em educação, pesquisa, engajamento ou apoio comunitário, empreendedorismo e liderança. Até o momento, os membros da Business Education Alliance da AACSB compartilharam mais de 1.000 inovações, criando um repositório robusto no portal DataDirect da AACSB para informar e inspirar colegas-membros e o setor. O apoio à iniciativa "Innovations that Inspire" de 2021 é oferecido pela Barco.

Para obter uma visão geral de todas as inovações apresentadas, acesse aacsb.edu/innovations-that-inspire.

Sobre a AACSB International

Fundada em 1916, a AACSB International (AACSB) é a maior aliança de educação de negócios do mundo, que conecta educadores, alunos e empresas para criar a próxima geração de grandes líderes. Com presença em mais de 100 países e territórios, a AACSB promove a participação, acelera a inovação e amplia o impacto na educação de negócios. Saiba como a AACSB está transformando a educação de negócios para uma sociedade melhor em aacsb.edu.

