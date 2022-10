AACSB International anuncia nomeação de nova liderança na Europa, no Oriente Médio e na África

TAMPA, Flórida, 14 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A AACSB International (AACSB) anunciou hoje a nomeação de Ronald (Ron) Tuninga como seu novo vice-presidente e diretor administrativo para a Europa, o Oriente Médio e a África (EMEA). Ron liderará a continuidade do crescimento na EMEA, coordenando o planejamento estratégico, as operações, o alcance e as atividades de engajamento, e defenderá o valor da educação em negócios e do credenciamento da AACSB.

Tuninga continuará o trabalho de Tim Mescon, vice-presidente executivo e CEO na EMEA, que se aposentará em dezembro de 2022 após ter estabelecido o escritório de Amsterdã (Holanda) em 2014 e aumentado a adesão na EMEA em quase 60%.

"A capacidade natural de Ron de se conectar e interagir com os membros e as partes interessadas será um ativo incrível para a AACSB à medida que continuarmos a expandir na EMEA e aprofundar nossos relacionamentos com educadores, empresas e governos", disse Geoff Perry, vice-presidente executivo, diretor de adesão global e diretor administrativo na Ásia-Pacífico. "Nosso foco é na melhoria da qualidade da educação em negócios em todo o mundo e em ajudar as escolas a contribuírem com a sociedade de maneira positiva e significativa. A experiência e a rede de contatos de Ron terão um impacto imediato no valor que oferecemos em toda a região da EMEA e em todo o mundo."

Líder inovador e empreendedor com experiência global nos setores público e privado de ensino superior, Tuninga é ex-vice-presidente de assuntos acadêmicos da Universidade de Ciências Aplicadas de Wittenborg, presidente do Centro de Pesquisa em Negócios Internacionais da Universidade de Ciências Aplicadas HAN (Holanda), vice-chanceler (Enterprise) e reitor da Faculdade de Negócios e Direito da Kingston University London (Reino Unido) e reitor da AVT Business School em Copenhague (Dinamarca). Também foi ex-diretor reitor da Maastricht School of Management (Holanda). Tuninga é PhD pela Temple University (Filadélfia, EUA), tem mestrado em Economia, MBA em Negócios Internacionais e mestrado em Marketing.

"Estou muito animado em receber Ron na equipe de liderança da AACSB e mal posso esperar para ver o impacto que ele terá no crescimento do alcance e da influência da AACSB na EMEA", disse Caryn L. Beck-Dudley, presidente e CEO da AACSB. "Ele dedicou toda sua carreira ao avanço e ao apoio à educação de qualidade em todo o mundo e será uma das forças motrizes por trás da visão da AACSB de acelerar a transformação e a inovação na educação em negócios."

Tuninga esteve envolvido em projetos internacionais financiados pelo governo holandês, Banco Mundial, União Europeia, Nações Unidas e outras organizações internacionais. Ele também esteve ativamente envolvido como voluntário na AACSB. Tuninga trabalhará no escritório da AACSB em Amsterdã, na Holanda, e se conectará com os membros da AACSB na Conferência Anual da EMEA, de 23 a 25 de novembro de 2022, em Amsterdã, na Holanda.

Sobre a AACSB International

Fundada em 1916, a AACSB International (AACSB) é a maior aliança de educação em negócios do mundo, que conecta educadores, alunos e empresas para criar a próxima geração de grandes líderes. Com presença em mais de 100 países e territórios, a AACSB promove a participação, acelera a inovação e amplia o impacto na educação de negócios. Saiba como a AACSB está transformando a educação em negócios para melhorar a sociedade em aacsb.edu.

FONTE AACSB International

