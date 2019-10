Aanbod aan ontwerpintegratie van Bentley Systems brengt BIM naar 4D via digitale tweelingen

"De brede acceptatie van BIM heeft de afgelopen vijftien jaar substantieel geprofiteerd van AEC-professionals en -projecten, maar nu - met cloudservices, reality-modellering en geavanceerde analyse - kunnen we BIM verder helpen met behulp van digitale tweelingen", zei Santanu Das, senior vice president, design integration van Bentley. "Tot nu toe is het gebruik van BIM beperkt geweest tot statische producten, die na de bouw snel verouderd raken, waardoor de potentiële meerwaarde van de technische gegevens in BIM-modellen verloren gaat. Nu, met digitale tweelingen, kunnen we de technische gegevens in een BIM-model openen met de bijbehorende digitale onderdelen als uitgangspunt, de digitale context steeds vernieuwen met drone-enquêtes en reality-modellen, en - hier wordt het echt spannend - de geschiktheid voor het doel van een middel blijven modelleren en simuleren tijdens de digitale chronologie van de levenscyclus. Tot slot kan de waarde van de technische gegevens in een BIM-model verder reiken dan overdracht aan constructie, en zelfs verder dan overdracht aan operaties, waardoor zowel project- als activaprestaties worden verzekerd en verbeterd. BIM tot 4D via evergreen digitale tweelingen betekent dat ontwerpmodellen en simulaties een groter doel kunnen dienen dan alleen projectresultaten, als het digitale DNA van de levende activa!!"

Nieuwe digitale twin cloud-services voor ontwerpintegratie

Het aanbod van Bentley's ontwerpintegratie strekt zich nu uit van desktopapplicaties tot cloudservices, zodat organisaties digitale tweelingen van infrastructuuractiva kunnen maken, visualiseren en analyseren. iTwin Services stellen digitale informatiebeheerders in staat om engineeringgegevens die zijn gecreëerd door diverse ontwerptools te integreren in een levende digitale tweeling en deze af te stemmen op reality-modellering en andere bijbehorende gegevens, zonder de huidige tools of processen te verstoren.

iTwin Design Review maakt snellere ontwerpevaluatiesessies mogelijk. Het stelt gebruikers in staat om "ad hoc" ontwerpbeoordelingen in een hybride 2D/3D-omgeving te initiëren, evenals projectteams die aan digitale tweelingen werken om ontwerpbeoordelingen en multidisciplinaire ontwerpcoördinatie uit te voeren. Het biedt workflows:

(voor beoefenaars) om markeringen te maken en direct commentaar te geven op elementen van 3D-modellen en te schakelen tussen 2D- en 3D-weergaven zonder de 3D-omgeving te verlaten

(voor projecten die ProjectWise gebruiken) om 4D digitale tweelingen te visualiseren—waarbij technische veranderingen worden vastgelegd langs de tijdlijn van het project en een verantwoordingsverslag van wie-wat-wanneer-veranderde wordt aangemaakt

iTwin OpenPlant Design Service biedt gebruikers van OpenPlant een gedistribueerde werkomgeving en verwijzingen in beide richtingen tussen 2D- en 3D-weergaven van digitale fabriekscomponenten.

Open modelleringstoepassingen en open simulatie-toepassingen

Het delen van digitale componenten en het verbinden van digitale workflows tussen disciplines vormt de basis van een open modelleringsomgeving. De open modelleringsomgeving van Bentley, bestaande uit op MicroStation gebaseerde engineering en BIM-applicaties die speciaal zijn ontworpen voor activatypes en -oplossingen, bevordert de samenwerking, waardoor botsresolutie en productie van multidisciplinaire producten vanuit elke applicatie mogelijk wordt.

Omdat de applicaties op het MicroStation-platform zijn opgezet, wordt interoperabiliteit gegarandeerd, samen met toegang tot een verbonden gegevensomgeving en digitale services zoals GenerativeComponents Components Center voor gedeelde componentenbibliotheken en GenerativeComponents voor generatieve ontwerpmogelijkheden. Bovendien stellen geïntegreerde technische analyse en simulatie ontwerpers in staat verschillende scenario's te doorlopen om de meest geschikte oplossing te bereiken, niet alleen voor het oorspronkelijke ontwerp, maar ook voor daaropvolgende interventies en kapitaalverbeteringen voor infrastructuuractiva.

Open updates voor modelleringstoepassingen

(Nieuw) OpenWindPower biedt interoperabiliteit tussen geotechnische, structurele en pipinganalyse- en ontwerptoepassingen, waarbij workflow van gegevensuitwisseling tussen disciplines worden geautomatiseerd, om risico's bij het ontwerp en de werking van vaste en drijvende offshore windparken te minimaliseren. OpenWindPower stelt gebruikers van een windturbinemodel in staat om de ontwerpstatus te controleren, analyses uit te voeren, risico's te verminderen en inzichten te genereren in de voorspelde prestaties.

"OpenWindPower verkort de algehele ontwerpcyclus en lost effectief het probleem van grote ontwerpmarges op, waardoor de kosten van offshore windenergieontwikkeling worden verlaagd," zei Dr. Bin Wang, deputy chief engineer van het New Energy Research Institute, POWERCHINA Huadong Engineering.

(Nieuw) OpenTower is een speciaal gebouwde applicatie voor het ontwerp, de documentatie en de fabricage van nieuwe communicatietorens, en voor de snelle heranalyse van bestaande telecomtorens voor toreneigenaren, consultants en vervoerders die voortdurend apparatuur moeten bijwerken. De introductie van OpenTower is getimed voor de aanstaande uitrol van 5G.

"Met behulp van de toepassingen van Bentley zijn torenontwerp en -analyses eenvoudiger, sneller en betrouwbaar. Het geeft onze klanten ook tevredenheid, vertrouwen en gemoedsrust en verbetert de openbare veiligheid," zei Frederick L. Cruz, president en CEO, F.L. Cruz Engineering Consultancy.

OpenBuildings Station Designer bevat nu LEGION en verbetert de ontwerpkwaliteit door de functionele ruimte-indeling van het stationsgebouw en het reispad voor de voetganger te optimaliseren.

OpenSite Designer omvat nu residentiële mogelijkheden, ter ondersteuning van het concept en het ontwerp van residentiële pakjes en pakjesgradering, en het creëren van pakjes op maat.

OpenBridge Designer combineert nu OpenBridge Modeler met de eigenschappen voor analyse en ontwerp van LEAP Bridge Concrete, LEAP Bridge Steel en RM Bridge Advanced.

OpenRoads SignCAD verbetert OpenRoads om 3D-modellering van borden uit te voeren in nieuwe of bestaande rijbaanontwerpen.

Open updates voor simulatietoepassingen

(Nieuw) Bentley Systems heeft de acquisitie van Citilabs aangekondigd, zodat de CUBE-verkeerssimulaties intrinsiek beschikbaar kunnen zijn bij OpenRoads.

Met de geotechnische toepassingen PLAXIS en SoilVision kunnen ingenieurs meerdere analysemethoden uitvoeren, in een eindig element of in beperkt evenwicht, uitwisselbaar. Nieuwe interoperabiliteit met RAM, STAAD, en OpenGround verbetert de kwaliteit van uitgebreide geostructurele oplossingen voor geïntegreerd ontwerp en analyse van bodems, gesteenten en bijbehorende structuren.

Digitale samenwerking voor ontwerpintegratie

(Met Siemens) Bentley's OpenRoads zullen profiteren van Siemens' Aimsun voor verkeerssimulatie op microniveau.

(Met Siemens) De aankomende OpenRail Overhead Line Designer integreert OpenRail Designer, en Siemens SICAT Master.

(Met Siemens) OpenRail-Entegro Train Simulator combineert Siemens Entegro en Automatic Train Control Simulation met Bentley's ContextCapture, OpenRail ConceptStation, OpenRail Designer en LumenRT, voor digitale tweelingen op het spoor.

Onderschriften en afbeeldingen (Afbeeldingen met dank aan Bentley Systems):

Bentley Systems' SACS biedt plaats aan drijvende windturbines die in diep water zijn gebouwd.

Bentley's OpenSite Designer maakt het mogelijk woonpakketten, perceelsortering en aangepaste pakketcreatie in context te maken.

OpenBuildings Station Designer bevat nu LEGION Model Builder om de ontwerpkwaliteit en functionele ruimte te verbeteren.

Over Bentley's aanbod ontwerpintegratie Bentley Systems verbindt zich ertoe volledig uitgebreide en open modelleringstoepassingen en open simulatietoepassingen te bieden voor ontwerpintegratie van infrastructuur. Bentley's open modelleringstoepassingen, inclusief OpenRoads, OpenBuildings, OpenRail, OpenPlant, OpenBridge, en OpenSite delen de voortdurend vooruitstrevende modelleringsomgeving van MicroStation om elke respectieve engineering en architecturale discipline te ondersteunen en om in toenemende mate geautomatiseerde en iteratieve digitale workflows in alle disciplines mogelijk te maken, voor infrastructuurconceptionering (ConceptStation applicaties), ontwerp (Designer applicaties) en constructie. Bentley's open simulatietoepassingen, waaronder STAAD, SACS, PLAXIS, AutoPIPE, RAM, LEAP, MOSES, LEGION, LARS, en CUBE, verzekeren en verbeteren naleving, veerkracht en doorvoer. Ontwerpintegratie voor alle projecten wordt bevorderd door toonaangevende op iModel gebaseerde interoperabiliteit met applicaties van derden.

Bentley's iTwin Services, waaronder Design Review cloudservices voor beoefenaars en voor projecten, stimuleren BIM via "evergreen" 4D digitale tweelingen, zodat het werk van ontwerpingenieurs, met open modelleringstoepassingen en open simulatietoepassingen, waarde kan blijven toevoegen door geschiktheid te behouden voor het doel gedurende de levenscyclus van bedrijfsmiddelen.

In 2019 plaatste marktonderzoek van ARC, Engineering Design Tools for Plants, Infrastructure, and BIM, Bentley op een algemene tweede plaats, en een eerste plaats in Electric T&D, Communicatie, en in Water/Afvalwater. Van de beste 640 ontwerpbedrijven van Engineering News-Record vertrouwt meer dan 90 procent op de portfolio van Bentley voor ontwerpintegratie in meerdere disciplines.

Over Bentley Systems

Bentley Systems is een toonaangevende wereldwijde leverancier van softwareoplossingen voor ingenieurs, architecten, geospatiale professionals, bouwers en eigenaar-exploitanten voor ontwerpen, de bouw en de exploitatie van infrastructuur, inclusief openbare werken, nutsbedrijven, industriële fabrieken en digitale steden. Bentley's op MicroStation gebaseerde open modeleringstoepassingen, en haar open simulatietoepassingen zorgen voor een versnelling van ontwerpintegratie; haar ProjectWise en SYNCHRO aanbod zorgen voor een versnelde aanlevering van projecten; en haar AssetWise aanbod zorgen voor een snellere prestatie op het gebied van middelen en netwerk. De iTwin Services van Bentley omvatten infrastructurele bouw en zijn fundamenteel bezig BIM en GIS naar 4D digitale tweelingen te brengen,

Bentley Systems heeft meer dan 3.500 collega's in dienst, genereert een jaarlijkse omzet van $700 miljoen in 170 landen en heeft sinds 2014 meer dan $1 miljard geïnvesteerd in onderzoek, ontwikkeling en acquisities. Vanaf het begin in 1984 hebben de vijf oprichters en Bentley-broers nog steeds een meerderheidsbelang in het bedrijf. www.bentley.com

Bentley, het logo van Bentley, AssetWise, AutoPIPE, Citilabs, ContextCapture, CUBE, Generative Components, iTwin, iTwin Design Review, iTwin Services, LEAP, LEGION, LumenRT, MicroStation, MOSES, OpenBridge, OpenBridge Designer, OpenBridge Modeler, Open Buildings, OpenBuildings Station Designer, OpenGround, OpenPlant, OpenRail, OpenRoads, OpenSite, OpenSite Designer, OpenTower, OpenWindPower, PLAXIS, ProjectWise, RAM, RM Bridge Advanced, SACS, SignCAD, SoilVision, STAAD en SYNCHRO zijn geregistreerde of niet-geregistreerde handelsmerken of dienstmerken van Bentley Systems, Incorporated of een van haar directe of indirecte volledige dochterondernemingen. Alle andere merken en productnamen zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

