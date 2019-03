Aankondiging belangrijkste sprekers voor 2019 European SAFe® Summit van 7 tot en met 10 mei in Den Haag, Nederland

—De maker van SAFe, Dean Leffingwell , is erkend als één van de belangrijkste autoriteiten in de wereld op het gebied van Lean-Agile beste praktijken en zal "Accelerate! The Road to True Business Agility" (Versnellen! De weg naar feitelijke bedrijfswendbaarheid) presenteren. Leffingwell zal een beschrijving geven van hoe een bedrijf zijn bedrijfswendbaarheid kan beoordelen en kan begrijpen hoe het van zijn huidige situatie kan overgaan tot een wenselijkere – en meer concurrerende – toekomstige situatie.

—Luke Hohmann, auteur, uitvinder en expert op het gebied van Agile-softwareontwikkeling zal "Tackling Awesome Super Problems" (Geweldige super problemen aanpakken) presenteren. Hohmann zal tonen hoe de door de Agile-gemeenschap gelanceerde besluitvormings- en samenwerkingsbenaderingen kunnen worden gebruikt om de meest extreme uitdagingen betreffende softwareontwikkeling aan te gaan.

—De als "rock and roll Plato" aangeduide Anders Indset is één van de leidinggevende bedrijfsfilosofen in de wereld die nieuwe inzichten biedt wat betreft de "kunst van het denken". Door een brug te slaan van de filosofie van het verleden naar de technologie en wetenschap van morgen zal hij aan leiders tonen hoe zij kunnen omgaan met de uitdagingen van de 21ste eeuw.

—Dantar Oosterwal, de best verkochte auteur van The Lean Machine, zal een presentatie geven met als titel "Accelerating Profitability with Revolutionary Lean Product Development at Harley-Davidson and Beyond" (De winstgevendheid versnellen met revolutionaire Lean-productontwikkeling bij Harley-Davidson en daarbuiten). Als voormalig leidinggevende bij Harley-Davidson zal hij zijn inzichten delen over hoe het bedrijf in staat was zich aan te passen in een steeds veranderende wereld en zijn productontwikkeling te versnellen en te versterken om de inkomsten en winst aan te drijven.

U kunt zich aanmelden op europe.safesummit.com.

Over Scaled Agile, Inc. (SAI):

Scaled Agile, Inc. is de leverancier van SAFe®, het belangrijkste kader in de wereld voor bedrijfswendbaarheid. Door middel van leren en certificering, een mondiaal partnernetwerk en een groeiende gemeenschap van meer dan 400.000 getrainde professionals, helpt Scaled Agile bedrijven om betere systemen te bouwen, de werknemersbetrokkenheid te verhogen en de zakelijke resultaten te verbeteren. Scaled Agile is een bijdragend lid van de Pledge 1%-beweging voor zakelijke filantropie en gemeenschapsdienst. Meer informatie over Scaled Agile en SAFe is te vinden op scaledagile.com.

