AAX apresenta palestra sobre inclusão financeira na Token2049

SINGAPURA, 29 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- AAX, uma exchange de ativos digitais de alto nível, divulgou hoje seus planos para a exposição na Token 2049 em Singapura, na qual Ben Caselin, vice-presidente de marketing global e diretor de pesquisa e estratégia, fará uma palestra sobre as oportunidades socioeconômicas que os ativos digitais apresentam para os mercados emergentes. Ele também participará de uma banca sobre o tema de integração institucional que apresenta a oportunidade de refletir sobre o crescimento no espaço de ativos digitais e de redirecionar a atenção para os princípios fundamentais do bitcoin e dos ativos digitais. O estande de exposição da AAX oferecerá mais detalhes aos participantes e a oportunidade de explorar o impacto e a adoção em massa de ativos digitais nos mercados emergentes, analisando além do trading e dos investimentos para se conectar com as necessidades reais das pessoas comuns.

No estande, os visitantes também poderão aprender mais sobre os esforços da AAX para tornar os ativos digitais mais acessíveis em termos de infraestrutura e de produto, como o aplicativo AAX Lite, que será lançado em breve, uma iteração mais simples do aplicativo AAX, mas com ênfase na economia, em vez de trading.

Como parceira da Token2049, o objetivo da AAX é suportar a economia de tokens em Singapura e em toda a região, demonstrando o potencial significativo da conferência e dos ativos digitais em ajudar a transformar setores e comunidades na Ásia e em todo o mundo. Na conferência de dois dias, Caselin participará de discussões sobre alguns dos temas mais urgentes em ativos digitais, incluindo finanças descentralizadas, o futuro das criptomoedas e, mais importante, o potencial dos ativos digitais de capacitar as pessoas em sua vida cotidiana.

Ele analisará o papel que a blockchain e o bitcoin podem desempenhar na expansão de oportunidades e segurança financeira, especificamente para 6,5 bilhões de pessoas que vivem em mercados emergentes. Muitas vezes, essas populações são desprezadas por serem periféricas à política ou aspectos financeiros globais, mas quando se trata de expandir o uso de ativos digitais, esses mercados deverão se tornar locais de adoção importantes. Ben Caselin disse:

"Estamos muito satisfeitos em patrocinar a principal conferência de ativos digitais da Ásia, que nos permite a conectar com a comunidade mais ampla e participar de conversas importantes que catalisarão o crescimento e o desenvolvimento de infraestruturas e das oportunidades financeiras nos mercados desenvolvidos e nas economias emergentes ou de alto potencial."

"Há décadas, os mercados emergentes enfrentam desafios substanciais que limitam as pessoas da inclusão significativa no sistema financeiro global. Acreditamos que os ativos digitais mudarão isto", disse Caselin.

Na conferência, a AAX também anunciará o lançamento da AAX Trends, uma subdivisão da exchange focada em impulsionar a adoção em massa de tecnologias de Bitcoin, ativos digitais e Web3 por meio de educação e parcerias. A nova divisão da exchange está empenhada em desenvolver uma nova perspectiva, especialmente em relação aos mercados emergentes com alto potencial de impacto dos ativos digitais na vida cotidiana das pessoas.

"Nossa participação na Token2049 é fundamental para o desenvolvimento da AAX ao expandirmos nossos serviços e ofertas para habilitar ativos digitais nos mercados emergentes", disse Ben Caselin. "Prevemos que o uso de ativos digitais continuará a expandir nessas economias ao fechar uma lacuna nas transações digitais; isso poderá capacitar 6,5 bilhões de pessoas em todo o mundo, oferecendo suporte a pessoas, famílias e seus negócios comunitários para promover mudanças financeiras em escala."

Como uma exchange que acredita que os ativos digitais são para todas as pessoas, a AAX pretende apoiar as pessoas de todos os lugares com o acesso a uma alternativa digital ao sistema bancário mais fácil de usar, mais segura e mais inovadora, impulsionando assim um sistema financeiro mais justo e mais inclusivo.

