AAX lança AAXcel para permitir que a comunidade de criptomoedas vote em seus projetos preferidos

HONG KONG, 1 de junho de 2022 /PRNewswire/ --A exchange de criptomoedas de nível institucional AAX anunciou o lançamento de seu programa AAXcel Community Listing, que visa oferecer a projetos emergentes com melhores oportunidades de crescimento dentro da comunidade AAX.

A primeira fase do programa AAXcel Community Listing já está em andamento, com 11 projetos participantes. Cada um deles tem a missão de apresentar sua proposta de projeto à comunidade da AAX, que então votará em seus projetos favoritos. Os três projetos com o maior número de votos serão recompensados com uma listagem gratuita na exchange de criptomoedas AAX.

Durante a campanha, o objetivo dos 11 projetos participantes será obter o máximo de pontos concedidos pela comunidade da AAX. Os pontos podem ser obtidos ao realizar tarefas a favor de um determinado projeto. Cada projeto tem um link exclusivo, que os membros da comunidade da AAX podem compartilhar, e novos usuários que se inscrevam por meio desse link podem ganhar pontos para o projeto em questão, preenchendo o KYC1, depositando criptomoedas e dinheiro em espécie, negociando, envolvendo-se em economias e muito mais.

Os membros da comunidade que concluírem várias missões também poderão ganhar tokens, que poderão ser usados para votar em projetos.

Condições da campanha

A AAX implementou uma série de políticas para evitar comportamentos desonestos, tais como a agricultura por clique, (usuários pagos para curtir perfis), registro em massa de contas fantasmas, auto-compra (self-buying), auto-venda (self-selling) e manipulação de mercado (wash trading). Todo projeto é obrigado a garantir no mínimo 1.000 pontos para ser considerado para uma oportunidade de listagem gratuita. Como alternativa, cada projeto deve ter o respaldo de, no mínimo, 100 usuários que se inscreveram por meio do link exclusivo. Os projetos que não atenderem a qualquer um desses requisitos não serão considerados para a votação final.

A primeira fase da campanha AAXcel Community Listing será realizada das 9h UTC do dia 27 de maio de 2022 às 9h UTC do dia 6 de junho de 2022, o que significa que os pontos só podem ser ganhos entre essas duas datas.

Os três principais projetos com maior pontuação, contando tanto os pontos adquiridos após a conclusão da tarefa e os votos da comunidade, serão escolhidos como os primeiros projetos a ganhar uma listagem gratuita na troca da AAX.

"Em um setor que se torna cada vez mais descentralizado, consideramos vital continuar encontrando formas inovadoras de alinhar a exchange com alguns dos princípios fundamentais das criptomoedas. Oferecer mais locais para nossa base de usuários, para que eles moldem sua própria experiência de negociação, é mais um passo que a AAX está dando para promover a inclusão e formar uma comunidade", disse Ben Caselin, diretor de pesquisa e estratégia da AAX.

Sobre a AAX

A AAX é uma troca de criptomoedas de alto nível que atende a um público global, com a visão de oferecer a todos os benefícios das criptomoedas. Com uma linha de produtos acessíveis e contribuindo para a discussão sobre criptomoedas e cultura, nosso objetivo é capacitar os estimados 96% das pessoas em todo o mundo que ainda não possuem Bitcoins e outros ativos digitais para construir economias melhores e mais inclusivas.

Escolhida por mais de dois milhões de usuários em mais de 100 países, a AAX é a primeira exchange a utilizar o Satoshi Standard (SATS) para impulsionar a adoção da Bitcoin. Também somos os primeiros a ser impulsionados pela tecnologia LSEG, oferecendo pacotes de poupança de alto rendimento, mais de 100 pares de spots, mercados futuros com muita liquidez, descontos regulares nos principais tokens e uma linha de produtos tradicionais e alternativos.

