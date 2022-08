AAX reconhecida pelo CoinGecko e CryptoCompare como uma das principais Exchanges de Ativos Digitais

A Crypto Compare reconheceu o aumento do volume de negociação à vista da AAX em Julho. O CoinGecko classificou a AAX como uma das 20 maiores e mais confiáveis exchanges de criptomoedas.

VICTORIA, Seychelles, 19 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A AAX, uma exchange de ativos digitais para todos, anunciou hoje que foi reconhecida pela CryptoCompare, líder global em dados de ativos digitais, autorizada e regulamentada pela FCA, por seu aumento no volume de negociação à vista em Julho de 2022. A CoinGecko, uma plataforma líder de agregação de dados para o mercado de criptomoedas, também classificou a AAX como uma das mais confiáveis plataformas de negociação de criptomoedas.

Exchange Review da CryptoCompare

De acordo com a última Exchange Review da CryptoCompare publicada em julho de 2022, a AAX foi classificada como a segunda maior exchange por volume de negociação à vista, com um aumento de 285% em 2022. Em julho de 2022, a exchange de ativos digitais registrou um volume de US$ 57,2 bilhões, um aumento de 26,5% em relação a junho, apesar do declínio dos volumes de negociação à vista em todas as exchanges centralizadas de criptomoedas.

CoinGecko classifica a AAX como uma das principais exchanges de criptomoedas

A CoinGecko concedeu à AAX um Trust Score de 8, o que indica um aumento. A nova pontuação indica que a AAX agora está classificada como uma Certified Ethereum Professional (CEP) Exchange de três estrelas.

Entre os critérios de classificação, a AAX obteve uma pontuação favorável em termos de liquidez, escala, segurança cibernética, cobertura de API e disponibilidade de uma equipe de liderança sênior. A AAX também foi reconhecida como uma exchange de ativos digitais que ainda não teve problemas de segurança/funcionais que possam afetar potencialmente a segurança do fundo de um usuário.

Programa Bug Bounty da AAX no HackenProof

A melhora no Trust Score da AAX segue o lançamento de seu recente programa de recompensa por bugs no HackenProof. O programa de recompensa por bugs abre as portas para a comunidade e tem como objetivo moldar uma plataforma que priorize a segurança com quatro prioridades principais: o site da AAX, seus aplicativos API, Android e iOS. O programa oferece pagamentos de até US$ 1.500 por vulnerabilidade crítica descoberta, com recompensas menores por bugs menos críticos.

"A confiança tem sido sempre um dos princípios centrais da AAX, juntamente com segurança, integridade e desempenho," disse Ben Caselin, vice-presidente de marketing global e diretor de pesquisa e estratégia da AAX. "Cumprir totalmente esses princípios requer tempo e melhoria constante. É ótimo ver nossas conquistas refletidas na classificação da CoinGecko ao mesmo tempo em que continuamos a aprimorar nossa capacidade tecnológica e serviços para nossos usuários."

CoinGecko orienta investidores para as Melhores Exchanges com seu Trust Score

A CoinGecko implementou seu algoritmo de Trust Score (grau de confiabilidade) em 2019 para fornecer aos seus usuários dados transparentes para que eles possam tomar decisões informadas sobre a plataforma em que devem confiar seus fundos. Além da liquidez, o CoinGecko Trust Score classifica as exchanges com base em atividades de negociação, escala, expertise técnica, segurança cibernética e outras métricas.

Para os traders, é de extrema importância escolher uma exchange confiável. O setor de criptomoedas foi atingido com vários hacks em exchanges e protocolos DeFi nos últimos meses. Um relatório recente da Atlas VPN descobriu que hackers roubaram mais de US$ 672 milhões por meio de vários assaltos e golpes apenas nos primeiros três meses de 2022. Além disso, hacks em exchanges de criptomoedas e plataformas DeFi não regulamentadas se tornaram comuns, resultando em perdas de milhões de dólares de fundos de investidores.

Sobre a AAX

A AAX é uma exchange de ativos digitais de alto nível que atende a um público global, com a visão de oferecer a todos os benefícios dos ativos digitais. Com uma linha de produtos acessíveis e contribuindo para a discussão sobre ativos digitais e cultura, nosso objetivo é capacitar os estimados 96% das pessoas em todo o mundo que ainda não possuem Bitcoins e outros ativos digitais para construir economias melhores e mais inclusivas.

Escolhida por mais de três milhões de usuários em mais de 160 países, a AAX é a primeira exchange a utilizar o Satoshi Standard (SATS) para impulsionar a adoção do Bitcoin. Também somos os primeiros a ser impulsionados pela tecnologia LSEG, oferecendo pacotes de poupança de alto rendimento, mais de 200 pares de spots, mercados futuros com muita liquidez, descontos regulares nos principais tokens e uma linha de produtos tradicionais e alternativos.

