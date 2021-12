AB Power Advisors faciliteert de ESG-doelstelling van de Fortune 100-bedrijven

AUSTIN, Texas, 8 december 2021 /PRNewswire/ -- Het in Austin, Texas gevestigde AB Power Advisors, LLC (AB) heeft vandaag zijn adviserende rol bekendgemaakt bij de recente ondertekening van een overeenkomst van Energy Transfer voor de afname van energie van zonne-energieproject in het noordoosten van Texas. Energy Transfer is een beursgenoteerd Fortune 100-energiebedrijf dat is gevestigd in Dallas.