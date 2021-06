AB Power Advisors kondigt adviserende rol aan bij onlangs afgesloten stroomaankoopovereenkomsten voor zonne-energie

AB adviseerde National Grid Renewables over het beginnen van afnamediensten voor een PPA verkocht aan een retailleverancier van energieoplossingen voor het 275 MW Noble Project in Denton County, Texas. Naar verwachting zal het Noble Project commercieel actief worden begin 2022. Het versterkt de huidige aanwezigheid in ERCOT van National Grid Renewables.

AB begon en adviseerde ook over een PPA die getekend werd bij een koper van nutsvoorzieningen van het Signal Ranch Solar-park van Adapture Renewables.

AB adviseert sinds 2018 klanten op basis van de uitgebreide ervaring van zijn oprichters en medewerkers in ERCOT en andere Amerikaanse stroommarkten. AB houdt zicht momenteel bezig met regelgevend en commercieel advies, alsook advies over kapitaalaanwending voor meer dan 5 GW's van thermische en hernieuwbare projecten.

Ryan Aldridge, Managing Partner van AB Power Advisors, zei: "Dankzij AB's aangetoonde succes in het commercialiseren van bijna 1 GW zonne-energieprojecten in ERCOT konden we onze capaciteiten uitbreiden om de hernieuwbare uitbouw in de VS te ondersteunen. Onze klanten waarderen ons vermogen om hernieuwbare projecten vooraf te kwalificeren om hun doeleinden op het vlak van ESC en decarbonisatie te verwezenlijken. Internationale beleggers waarderen AB's vermogen om dienst te doen als een uitbreiding van hun team met ervaring op het terrein."

Over AB Power Advisors

AB (www.abpoweradvisors.com) is een premium adviesbureau dat zich specialiseert in het leveren van op maat gesneden oplossingen aan de Amerikaanse energiesector. Onze klanten doen een beroep op AP voor het aanbod van volgende diensten:

Advies over regelgeving/marktanalyse

Energie-inkoop/middelenoptimalisatie

Begin van hernieuwbare/thermische afname

Kapitaalaanwending/ondersteuning bij fusies en overnames

Contactinformatie:

Matthew Berend

Telefoon: +1 (512) 774-6105

E-mail: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1520483/AB_Power_Advisors_Solar.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1520482/AB_Power_Advisors_Logo.jpg

