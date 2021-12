AB Power Advisors unterstützt die ESG-Ziele der Fortune 100

AB unterstützte Samsung Renewable Energy, Inc. ( https://www.samsungrenewableenergy.ca/ ), eine Tochtergesellschaft der Samsung C&T Corporationʼs Investment and Trading Group, mit kommerzieller Beratung, einschließlich der Vermittlung von Abnahmeverträgen für das 200 MWac Solarprojekt in Lamar County, Texas.