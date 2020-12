ABB lança plataforma de comércio eletrônico para consumidores finais e indústrias

Projeto da ABB no Brasil contempla a venda de interruptores e tomadas, bem como produtos de baixa e média tensão.

SÃO PAULO, 7 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A ABB, líder em tecnologia e com uma oferta abrangente para indústrias digitais, inova mais uma vez e se torna uma das primeiras multinacionais, no segmento de eletrificação, a apostar no comércio eletrônico como canal estratégico de vendas e de relacionamento com clientes. O negócio Eletrificação da ABB no Brasil lança seu marketplace neste próximo dia 8 de dezembro e coloca à disposição do mercado brasileiro, por meio de parceria com distribuidores certificados, todo o portfólio de produtos e soluções em eletrificação da companhia. O público-alvo são principalmente arquitetos, engenheiros elétricos e eletricistas, manutenção, usuários finais e as soluções são voltadas para residências, condomínios, hotéis e empresas.

Esse projeto inovador para a companhia é uma iniciativa da unidade brasileira, que foi desenvolvido no País e reconhecido globalmente pela corporação, que decidiu implementá-lo em outros países.

A iniciativa demonstra mais uma vez o espírito inovador da ABB e inclui seus parceiros distribuidores nesta jornada de transformação digital, agregando um valor ainda maior para seus parceiros.

Com a iniciativa, a companhia também expande a abrangência do canal para todas as regiões do país, cuja oferta de produtos se mantém com foco em indústrias (B2B) e consumidores finais (B2C), disponibilizando todo seu portfólio de produtos de baixa e média tensão, como disjuntores, contatores, relés, entre outros.

"Nossa missão foi criar uma plataforma que exponha os produtos da ABB para o Brasil inteiro, sem conflitar com os canais existentes. Toda a estrutura do marketplace está em linha com as políticas locais e internacionais de distribuição, no que tange tanto à legislação quanto às exigências dos órgãos reguladores", afirma Leonardo Correa, gerente de e-commerce do negócio Eletrificação da ABB no Brasil, que complementa: " Seguimos todas as regras de cálculo de impostos, que são bem complexas dependendo do cliente, de seu estado de origem e utilização do material. Estamos preparados para atender todos os mercados e tipos de clientes."

Nas consultas sobre produtos, os usuários recebem como sugestão os três menores preços e os distribuidores geograficamente mais próximos, otimizando o valor do frete e o tempo de entrega. "Pensamos em oferecer a melhor experiência ao consumidor final, que será beneficiado pela concorrência entre os distribuidores e estes terão a possibilidade de ampliar a sua rede de clientes, chegando a lugares que não são cobertos pelos representantes. Por meio da mecânica de cotação da plataforma, o marketplace assegura um preço justo ao consumidor", ressalta Correa.

A plataforma conta com uma área de conteúdo com artigos e dicas de decoração, eficiência energética e assuntos correlatos, e futuramente contará com um programa de fidelidade. "A proposta é promover ao usuário um ambiente de benefícios e conveniência por meio da estratégia de precificação promovida e conteúdos dirigidos de interesse do público, inclusive divulgação de treinamentos e tutoriais online", completa.

O gerenciamento do relacionamento com clientes será conduzido integralmente pela ABB, que dedica uma equipe para acompanhar as negociações feitas dentro do marketplace, e atender os clientes no decorrer dos processos de venda e entrega. Os atendimentos da equipe interna são realizados via e-mail e Whatsapp. Os requisitos exigidos para que os distribuidores sejam cadastrados na plataforma também seguirão critérios rigorosos, que visam preservar e reforçar a imagem de tradição da ABB em qualidade.

O marketplace é um produto que está em constante crescimento e a ABB por sua vez continuará investindo para criar uma ferramenta que transforme e facilite o dia-a-dia dos seus clientes e parceiros.

Essa iniciativa visa aproximar o usuário final do nosso portfólio de produtos, aumentando a nossa capilaridade e disponibilidade para todo o território nacional.

Acesse a ABB Loja Online e compre produtos com a qualidade ABB diretamente dos distribuidores credenciados ABB: loja.abb.com.br

Sobre a ABB

A área de negócios de eletrificação da ABB é líder global em produtos e soluções elétricas, operando em mais de 100 países, com mais de 200 locais de fabricação. Nossos mais de 50.000 funcionários são dedicados a fornecer eletrificação segura, inteligente e sustentável. Com as soluções digitais habilitadas pelo ABB Ability TM, nosso portfólio protege, conecta e otimiza o fluxo de energia elétrica para uma distribuição mais inteligente de eletricidade para empresas de serviços públicos, indústria, edifícios, infraestrutura e mobilidade. Para mais informações, visite https://go.abb/electrification.

Acesse o portal https://new.abb.com/br

