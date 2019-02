Abbott lança novo aplicativo FreeStyle® LibreLink™ para monitoramento da glicose em smartphones no Brasil

SÃO PAULO, 18 de fevereiro de 2019 /PRNewswire/ -- A Abbott (NYSE: ABT), empresa global de cuidados para a saúde, anuncia o lançamento do aplicativo FreeStyle® LibreLink™ nos sistemas Android e iOS (para versões a partir do iOS 11 para iPhone 7 e Android 5.0 e que tenham habilitada a funcionalidade NFC - Near-Field Communication)2. A inovação permite que os usuários da tecnologia monitorem seus níveis de glicose diretamente de seus smartphones, além de poderem compartilhar os dados obtidos pela tecnologia com seus médicos, cuidadores e profissionais de saúde no país.

Com o aplicativo FreeStyle LibreLink, basta o usuário aproximar o smartphone do seu sensor de FreeStyle Libre para registrar e visualizar os níveis de glicose em tempo real, avaliar o histórico de glicose das últimas 8 horas, além de ver uma seta que indica a tendência da glicose auxiliando na tomada de decisão pelo usuário5. Além disso, o aplicativo FreeStyle LibreLink também inclui uma série de relatórios que mostram tendências e padrões que ajudam os pacientes a saberem se estão controlando a glicose corretamente.

"O desenvolvimento do FreeStyle LibreLink segue o nosso propósito de inovar cada vez mais o tratamento do diabetes, possibilitando mais praticidade, informação e qualidade de vida para que as pessoas tenham uma vida mais plena e saudável. Esta inovação segue o nosso compromisso de libertar as pessoas dos muitos incômodos para o controle do diabetes por meio de tecnologias e instrumentos revolucionários", afirma Sandro Rodrigues, Gerente Geral da Divisão de Cuidados para Diabetes da Abbott no Brasil.

O aplicativo FreeStyle LibreLink chega com uma série de vantagens como, por exemplo, a possibilidade de apresentação dos resultados em uma tela maior de alta resolução, o uso de recursos para conversão de texto em voz para facilitar as leituras de glicose (quando habilitados), de registrar doses menores de insulina (0,1 unidade versus 0,5 unidades disponíveis no leitor tradicional da tecnologia6). Vale lembrar que os usuários de FreeStyle Libre podem continuar fazendo uso do leitor da tecnologia para monitorar seus níveis de glicose.

Entre usuários brasileiros, a média de monitoramento com o FreeStyle Libre é de 14 vezes ao dia, o que significa três vezes mais do que o mínimo recomendado pelas diretrizes brasileiras para os testes tradicionais, que precisam da picada de dedo3,7. O sistema está disponível para adultos no mercado brasileiro desde 2016 e para uso em crianças a partir de 4 anos de idade desde 20178.

FreeStyle LibreLink está disponível gratuitamente para download nas lojas Google Play (Android) e Apple Store (iOS).

Sobre o Sistema FreeStyle Libre

Desenvolvido para mudar a forma como as pessoas com diabetes medem seus níveis de glicose e consequentemente ajudá-las a obter os melhores resultados de saúde9,10, o sistema FreeStyle Libre lê os níveis de glicose por meio de um sensor que é utilizado na parte posterior superior do braço por até 14 dias, eliminando a necessidade das rotineiras picadas nos dedos3.

Sobre a Abbott

A Abbott é uma empresa líder global de cuidados para a saúde que ajuda as pessoas a viver da melhor maneira possível, em todas as fases da vida. Nosso portfólio de tecnologias inovadoras que transformam a vida das pessoas abrange negócios e produtos líderes em diagnósticos, dispositivos médicos, produtos nutricionais e medicamentos de marca. Nossos 103 mil colaboradores trabalham para ajudar as pessoas em mais de 160 países.

Presente no Brasil há mais de 80 anos, a Abbott trabalha para proporcionar às pessoas um melhor acesso a soluções médicas e de saúde inovadoras, contribuindo para o desenvolvimento dos cuidados para a saúde em todo o país. No Brasil, a empresa emprega aproximadamente 2.400 colaboradores em áreas como produção, pesquisa e desenvolvimento, logística, vendas e marketing. As principais unidades da Abbott no país ficam em São Paulo, Sede Administrativa; Rio de Janeiro e Belo Horizonte, onde estão as duas plantas produtivas da empresa.

Acesse www.abbottbrasil.com.br, Facebook www.facebook.com/AbbottBrasil/,LinkedIn www.linkedin.com/company/abbott-/ e pelo Twitter @AbbottNews e @AbbottGlobal.

