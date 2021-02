AbbVie Anuncia Resultados Financeiros Consolidados de 2020

SÃO PAULO, 5 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- A AbbVie (NYSE: ABBV) anunciou, na primeira semana de fevereiro, os resultados financeiros globaisconsolidados de 2020, em que registrou um crescimento, sobre o período anterior, de 37,7%(GAAP).

"Concluímos com sucesso a aquisição transformadora da Allergan e entregamos mais um ano de fortes resultados em 2020, apesar dos desafios apresentados pela pandemia global", disse Richard A. Gonzalez, presidente e CEO da AbbVie. "Com base no crescimento de nosso amplo e diversificado portfólio e no dinâmica robusta de nossos negócios, esperamos um crescimento impressionante novamente em 2021".

Outros Destaques do Período (Ano 2020):

A receita líquida global em imunologia foi de US$ 22.153 bilhões, um aumento de 13,2%(GAAP), sendo que a receita líquida global de SKYRIZI® (risanquizumabe) foi de US$ 1.590 bilhão e a de RINVOQ® (upadacitinibe), US$ 731 milhões

bilhões, um aumento de 13,2%(GAAP), sendo que a receita líquida global de SKYRIZI® (risanquizumabe) foi de bilhão e a de RINVOQ® (upadacitinibe), milhões A receita líquida global anual de onco-hematologia foi de US $ 6.651 bilhões, um aumento de 21,7%, sendo que a receita líquida global de VENCLEXTA® (venetoclax) ficou em US$ 1.337 bilhão

bilhões, um aumento de 21,7%, sendo que a receita líquida global de VENCLEXTA® (venetoclax) ficou em bilhão A receita líquida global anual do portfólio Allergan Aesthetics, empresa do grupo AbbVie, foi de US$ 2.590 bilhões

bilhões A receita líquida global anual do portfólio de neurociência foi de US $ 3.496 bilhões, sendo que a receita de BOTOX®Terapêutico foi de US$ 1,387 bilhão

No Brasil, RINVOQ® está aprovado pela Anvisa para o tratamento de artrite reumatoide moderada a grave1, SKYRIZI® para tratar psoríase em placas moderada a grave em pacientes adultos que são candidatos a terapia sistêmica ou fototerapia2 e VENCLEXTA® para tratar leucemia mieloide aguda e leucemia linfocítica crônica3. BOTOX® foi aprovado em 2011 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para o tratamento da forma crônica da enxaqueca, além das outras indicações já aprovadas anteriormente como estrabismo, blefaroespasmo, espasmo hemifacial, distonia cervical, espasticidade muscular adulto e infantil, bexiga hiperativa idiopática e neurogênica, e hiperidrose (focal, palmar e axilar)4.

Alguns destaques do 4º Trimestre de 2020

A receita líquida mundial foi de US$ 13.858 bilhões, um aumento de 59,2% (GAAP)sobre o mesmo período do ano passado

bilhões, um aumento de 59,2% (GAAP)sobre o mesmo período do ano passado Em imunologia, a receita líquida global foi de US$ 5.958 bilhões, um aumento de 15,3% (GAAP)

bilhões, um aumento de 15,3% (GAAP) Em onco-hematologia, a receita líquida global foi de US$ 1.789 bilhão, um aumento de 15,7% (GAAP)

bilhão, um aumento de 15,7% (GAAP) Os investimentos em pesquisa e desenvolvimento foram de13,6%da receita líquida (GAAP)

Sobre a AbbVie

A missão da AbbVie é descobrir e fornecer medicamentos inovadores que solucionem as questões mais sérias de saúde de hoje e enfrentem os desafios médicos de amanhã. Nós nos empenhamos em causar um impacto notável na vida das pessoas em várias áreas terapêuticas: Imunologia, Oncologia, Neurociência, Oftalmologia, Virologia, Saúde da Mulher e Gastrenterologia, além dos serviços e produtos da Allergan Aesthetics. Para mais informações, acesse www.abbvie.com.br. Siga @abbvie no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn.

No Brasil, a AbbVie começou a operar no início de 2014. Suas unidades de negócios locais incluem Imunologia, Oncologia, Neonatologia, Virologia, Oftalmologia, além dos serviços e produtos da Allergan Aesthetics. A AbbVie conduz mais de 64 estudos clínicos em Imunologia, Oncologia e Virologia, envolvendo mais de 800 pacientes brasileiros e 200 equipes e centros de pesquisa em todo o país.

Referência:

1 Bula de RINVOQ® (upadacitinibe). Disponível em:https://www.abbvie.com.br/content/dam/abbvie-dotcom/br/documents/RINVOQ-VP.pdf

2 Bula de SKYRIZI® (rizanquizumabe). Disponível em:https://www.abbvie.com.br/content/dam/abbvie-dotcom/br/documents/Skyrizi-VP.pdf

3 Bula de VENCLEXTA® (venetoclax). Disponível em: https://www.abbvie.com.br/content/dam/abbvie-dotcom/br/documents/VENCLEXTA-VP.pdf

4 Bula de BOTOX® (toxina botulínica A). Disponível em: https://allergan-web-cdn-prod.azureedge.net/allerganbrazil/allerganbrazil/media/allergan-brazil/botox_bula_paciente.pdf

FONTE AbbVie Brasil

Related Links

http://www.abbvie.com.br



SOURCE AbbVie Brasil