AbbVie Anuncia Resultados Financeiros do Primeiro Trimestre de 2021

SÃO PAULO, 7 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A companhia farmacêutica AbbVie (NYSE: ABBV) anunciou, em 30 de abril de 2021, os resultados financeiros referentes ao primeiro trimestre (Q1) de 2021, encerrado em 31 de março de 2021.

Neste período, a receita líquida da companhia ficou em US$13.010 bilhões (GAAP), representando um aumento de 51% sobre o mesmo período do ano passado.

"Tivemos um excelente início em 2021, com um forte desempenho em todas nossas áreas terapêuticas principais, com um primeiro trimestre com resultados financeiros acima de nossas expectativas", afirmou Richard A. Gonzalez, CEO da AbbVie. "Nossos novos produtos estão apresentando um desempenho impressionante e estamos prestes a obter aprovações comerciais de mais de uma dezena de novos produtos ou novas indicações para os próximos dois anos, incluindo cinco novas aprovações globais esperadas para 2021".

Outros resultados:

As receitas líquidas globais deste Q1 referentes ao portfólio de Imunologia foram U$5.744 bilhões, um aumento de 12.9%, com as receitas líquidas globais referentes ao medicamento Skyrizi ® ficando em US$574 milhões e as receitas líquidas globais do medicamento Rinvoq ® , em US$303 milhões.

ficando em milhões e as receitas líquidas globais do medicamento Rinvoq , em milhões. O portfólio de Onco-Hematologia apresentou, neste Q1, receitas líquidas globais de US$1.673 bilhão, um aumento de 8%, sendo que as receitas líquidas globais referentes ao medicamento Venclexta ® foram de US$ 405 milhões.

bilhão, um aumento de 8%, sendo que as receitas líquidas globais referentes ao medicamento Venclexta foram de milhões. As receitas globais líquidas referentes ao portfólio de Allergan Aesthetics ficaram em US$1.141 bilhão, sendo que as receitas líquidas globais referentes ao uso cosmético de Botox ® foram de US$477 milhões.

bilhão, sendo que as receitas líquidas globais referentes ao uso cosmético de Botox foram de milhões. O portfólio de Neurociência apresentou, neste Q1, receitas líquidas globais de US$1.248 bilhão, com as receitas líquidas globais referentes a Botox ® Terapêutico ficando em US$532 milhões. As receitas globais deste portfólio representam um aumento operacional comparável (*) de 10.9%.

bilhão, com as receitas líquidas globais referentes a Botox Terapêutico ficando em milhões. As receitas globais deste portfólio representam um aumento operacional comparável (*) de 10.9%. Os investimentos em Pesquisa & Desenvolvimento representaram 13.7% (GAAP) das receitas líquidas, refletindo aportes em todos os estágios do pipeline.

(*) Comparações Operacionais incluem o trimestre completo do ano corrente em comparação aos resultados anteriores referentes à companhia Allergan, adquirida pela AbbVie em 8 de maio de 2020, como se tal aquisição fosse concluída em 1º de Janeiro de 2019, e são apresentadas a taxas de câmbio constantes e refletem a comparação receita líquida em moeda local com base nas taxas de câmbio do ano anterior.

Sobre a AbbVie

A missão da AbbVie é descobrir e fornecer medicamentos inovadores que solucionem as questões mais sérias de saúde de hoje e enfrentem os desafios médicos de amanhã. Nós nos empenhamos em causar um impacto notável na vida das pessoas em várias áreas terapêuticas: Imunologia, Oncologia, Neurociência, Oftalmologia, Virologia, Saúde da Mulher e Gastrenterologia, além dos serviços e produtos da Allergan Aesthetics. Para mais informações, acesse www.abbvie.com.br. Siga @abbvie no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn.

No Brasil, a AbbVie começou a operar no início de 2014. Suas unidades de negócios locais incluem Imunologia, Oncologia, Neonatologia, Virologia, Oftalmologia, além dos serviços e produtos da Allergan Aesthetics. A AbbVie conduz mais de 64 estudos clínicos em Imunologia, Oncologia e Virologia, envolvendo mais de 800 pacientes brasileiros e 200 equipes e centros de pesquisa em todo o país.

