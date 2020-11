AbbVie Anuncia Resultados Financeiros do Terceiro Trimestre 2020

SÃO PAULO, 24 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A AbbVie, companhia biofarmacêutica baseada em pesquisa, anunciou o crescimento de suas receitas globais em 52,1 por cento, chegando a US$ 12,9 bilhões no terceiro trimestre de 2020, encerrado em 30 de outubro. Neste período, as receitas globais do seu portfólio de Imunologia cresceram 14,8 por cento, totalizando US$5.79 bilhões. Onco-hematologia atingiu US$1.722 bilhões, um aumento de 16,5 por cento. Já as receitas globais referentes ao portfólio da Allergan Aesthetics foram de US$ 967 milhões. Neurociência atingiu US$1.249 bilhão.

As despesas ajustadas em Pesquisa e Desenvolvimento representaram 11,7 por cento das receitas líquidas, refletindo os investimentos em todos os estágios de desenvolvimento do pipeline AbbVie.

"Continuamos muito bem posicionados a longo prazo. Os resultados de nossos produtos-chave, como RINVOQ (upadacitinibe) e SKYRIZI (risanquizumabe), continuam acima das expectativas iniciais. Nosso portfólio em estética médica está em forte recuperação, nossa área de onco-hematologia apresenta crescimento de dois dígitos e avançamos em diversas pesquisas clínicas em fases finais", disse Richard A. Gonzalez, chairman e CEO da AbbVie. "Nossa intregração com a Allergan segue conforme planejamos, de maneira sinérgica e efetiva".

No Brasil, RINVOQ está aprovado pela Anvisa para o tratamento de artrite reumatoide moderada a grave, SKYRIZI para tratar psoríase em placas moderada a grave em pacientes adultos que são candidatos a terapia sistêmica ou fototerapia1.

Sobre a AbbVie

A missão da AbbVie é descobrir e fornecer medicamentos inovadores que solucionem as questões mais sérias de saúde de hoje e enfrentem os desafios médicos de amanhã. Nós nos empenhamos em causar um impacto notável na vida das pessoas em várias áreas terapêuticas: Imunologia, Oncologia, Neurociência, Oftalmologia, Virologia, Saúde da Mulher e Gastroenterologia, além dos serviços e produtos da Allergan Aesthetics. Para mais informações, acesse www.abbvie.com.br . Siga @abbvie no Twitter , Facebook , Instagram , YouTube e LinkedIn .

No Brasil, a AbbVie começou a operar no início de 2014. Suas unidades de negócios locais incluem Imunologia, Oncologia, Neonatologia, Virologia, Oftalmologia, além dos serviços e produtos da Allergan Aesthetics. Entre suas diferentes áreas de atuação, conduz mais de 50 estudos clínicos em Imunologia, Oncologia e Virologia, em 23 cidades brasileiras, envolvendo mais de 200 equipes e centros de pesquisa brasileiros.

